Онлайн-платформа Lamoda начала тестирование сервиса виртуальной примерки одежды, пилотный проект в настоящее время распространяется почти на 300 товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Lamoda первая в России среди мультибрендовых магазинов запустила онлайн-примерочную одежды. Новая функция доступна части пользователей в тестовом режиме в мобильном приложении Lamoda на iOS», - рассказали в компании.

Рекомендация о размере может быть сформирована по четырем основным параметрам - полу, росту, весу и возрасту. На основе предлагаемого размера автоматически генерируется визуализация этого образа на модели с аналогичными параметрами. Пользователь для целей персонализации может также загрузить собственную фотографию.

В настоящее время для виртуальной примерки доступно почти 300 товаров из числа наиболее популярных на платформе: платья, брюки, рубашки, кардиганы, джинсы, футболки, топы и другие. Технологическим партнером компании по данному проекту стал стартап «Тексел», специализирующийся на разработке технологий компьютерного зрения, искусственного интеллекта и генеративных нейронных сетей в сфере fashion-ретейла.

«Мы ожидаем, что новая технология повысит удобство платформы, поможет пользователям выбирать нужные размеры и выигрышные фасоны, а значит - снизит количество возвратов после примерки. В случае успешного тестирования мы будем готовы развивать этот продукт на других платформах», - отметила директор по продукту Lamoda Кира Матвеева, слова которой привели в компании.

Lamoda - онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и lifestyle. Компания основана в 2011 году. На платформе представлено более 10 млн товаров от 4 тыс. мировых и локальных брендов.