Новую осенне-зимнюю коллекцию французского бренда Sisley отличает эстетика нормкор – одного из самых философских и интеллектуальных стилей в моде, сообщает компания.

В коллекцию вошли приталенное пальто crombie, платье-пиджак, костюмы с двубортным жакетом, блузки в стиле 80-х в сочетании с юбкой-карандаш.

Коллекция Cool Normcore FW2023 представлена на сайте ru.sisley.com.

Sisley – французский бренд мужской и женской одежды, парфюмерии, часов и аксессуаров. Основан в 1968 году в Париже Юбером д´Орнано. В 1974 году компания Sisley вошла в состав группы Benetton. С 1985 года начала развиваться как самостоятельная единица – с собственными коммерческим и креативным департаментами.