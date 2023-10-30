10 ноября в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ для широкой публики состоится открытие выставки «Слава и величие парфюмеров царской России – Поставщиков Высочайшего Двора». Временная экспозиция организована Русским музеем парфюмерии совместно с Музеем Гаража особого назначения и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка будет проходить до 09 июня 2024 года.

Экспозиция, представленная в павильоне № 54 Музея Гаража особого назначения ФСО России, призвана привлечь внимание посетителей к легендарным именам основателей российской парфюмерно-косметической отрасли, которые в XIX веке задали импульс ее развитию на многие десятилетия вперед.

Гости выставки смогут ознакомиться с историей парфюмерных производств Альфонса Ралле (Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и Ко, позже — фабрика «Свобода»), Адольфа Сиу (Товарищество фабрик А. Сиу и Ко, позже — фабрика «Большевик»), Генриха Брокара (Товарищество Брокар и Ко, позже — «Новая Заря»), Александра Митрофановича Остроумова (Товарищество парфюмерной фабрики провизора А. М. Остроумова), а также других российских предпринимателей. Помимо признания со стороны покупателей, все они были отмечены почетным званием Поставщика Двора Его Императорского Величества. Экспозиция расскажет о том, что значил этот титул в то время, как трудно было его получить и удержать, как конкурировали с зарубежными поставщиками и славили имя России на мировых рынках и всемирных художественно-промышленных выставках отечественные парфюмеры.

Среди экспонатов выставки: парфюмерные наборы, флаконы, духи и одеколоны, помады, пудры, мыла, рекламные издания и предметы дамского будуара от отечественных парфюмеров, художников, дизайнеров, стеклоделов, печатников — вся история развития парфюмерии и косметики в дореволюционной России в подлинных предметах того времени.

Уникальную композицию предметов парфюмерного искусства дополнят шедевры отечественного и мирового автомобилестроения царской России. Посетители увидят знаменитый «Руссо-Балт» — единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире. Кроме того, представлены диковинные транспортные средства с вековой историей: французский «Де Дион-Бутон», в котором пассажиры сидят перед водителем и лицом к нему, один из первых в мире электромобилей в мире — британский электромобиль «Сити энд Сабурбан» («Коламбия»), который был подарен вдовствующей российской императрице Марии Федоровны её сестрой Александрой, супругой британского короля Эдуарда VII. Особо отметим в интерьерах выставки миниатюрный французский Bebe Peugeot («Малыш Пежо»). Самым именитым владельцем Bebe Peugeot в Российской империи стал цесаревич Алексей, сын императора Николая II, получивший его в подарок на именины 5 (18) октября 1914 года.

Отдельный раздел выставки посвящен празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году. Этот юбилей широко отмечался в Российской империи в год наивысшей точки экономического и культурного развития страны начала XX века. Многие российские и зарубежные производители выпустили особую юбилейную продукцию к этому празднику, и парфюмеры не стали исключением. Этот раздел выставки — об истории восшествия на престол в 1613 году и истории празднования в 1913 году 300-летия царствования династии Романовых.

Ознакомиться с подробной информацией о выставке можно на сайте:

https://gon-museum.ru.