Локацией для съёмки новой коллекции дублёнок и шуб российского премиального бренда Charuel стали скалистые берега Северного моря в Нормандии, регионе Франции, сообщает компания.

В коллекцию вошли дублёнки из натуральной овчины, произведённые на фабриках с сертификатом LWG (Leather Working Group), который соответствует программе экологичного использования энергии и очистки сточных вод. Каждая модель оснащена RFID-чипом – он содержит сведения о происхождении мехового изделия и подтверждает его подлинность. Дублёнки представлены в чёрном, коричневом, нежно-бежевом цвете, шубы из овчины – в бежевом и асфальтово-сером варианте.

«Для нас зима – это не повод остаться дома, а возможность слиться с природой и её стихией», – комментирует креативный директор бренда Charuel Наталья Бульен.

Charuel – российский бренд женской одежды, основанный в 1998 году. Компания имеет собственное производство в России и в Белоруссии. Charuel производит деловую и повседневную одежду: платья, блузы, юбки, брюки, жакеты, пальто и изделия из трикотажа. Все коллекции Charuel создаются исключительно из натуральных материалов высокого качества в соответствии с основными трендами мировой моды. Философия бренда – актуальный крой и безупречные силуэты вне времени.