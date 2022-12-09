В Москве 30 ноября 2022 года в лофте “Басманный двор” прошла первая в нашей стране профессиональная премия “100 лучших стилистов России”. В ней приняли участие специалисты из разных регионов страны: Москва, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Оренбург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород и другие.

Яркое торжественное мероприятие запомнилось благодаря дресс-коду в стиле Круэллы Де Виль, главной антагонистки истории о 101 долматинце. Участницы премии были одеты в красно-черно-белой цветовой гамме.

Победители премии выбирались на конкурсной основе. Участников оценивало жюри, состоящее из известных экспертов моды и fashion-инфлюенсеров:

- историк моды, искусствовед и коллекционер ювелирных украшений Ольга Лефферс,

- историк моды Руслан Мигранов,

- стилист и fashion-инфлюенсер Яна Гузей,

- стилист и телеведущая Анна Чигиринских,

- стилист, колорист, консультант брендов Анна Бадаева,

- стилист, консультант по стилю политиков, бизнесменов Александр Белов,

- основатель школы “Modnaya Kontora” Олеся Новоселова,

- организатор “Школы стиля” и соавтор книг по стилистике Инесса Трубецкова.

Среди победителей оказалась и финалистка конкурса “Fashion Leaders”, который проводился при поддержке Ассоциации участников индустрии моды "Модная Сеть", сообщества FASHION-ID — исследователь моды Наталия Ксенчак. Она получила награду в номинации “За вклад в развитие профессии стилист” благодаря своим образовательным проектам, лекциям и книгам.

Организатором премии стало Всероссийское сообщество стилистов, главной миссией которого является развитие и укрепление позиций профессии. Стилист - это специальность относительно новая в нашей стране, широкое распространение она получила только в середине 2010-х годов и долгое время считалась несерьезной. Вокруг работы стилистов существовало множество мифов, сформированных благодаря передачам о преображении; а относительная легкость вхождения в профессию и предоставление услуг, связанных с шопингом, порождали мнение, что это скорее хобби, чем полноценная деятельность. К счастью, отношение к профессии меняется, она приобретает вес и статус. Ежегодно к стилистам обращается все больше людей, которые задумываются над собственным имиджем.