В капсуле представлены базовые комплекты из микрофибры с ажурным тиснением и утончёнными, женственными деталями, выполненные в глубоких сезонных цветах, сообщает компания.

Коллекция включает топ с регуляторами бретелей по длине, трусы слипы и стринги на высокой талии, майку и велосипедки с высокой посадкой, чтобы ваши будни наполнились комфортом и красотой. Мягкая микрофибра нежно облегает тело и не сковывает движений.

При создании белья применяется технология Seamless. Капсула создана из микрофибры с ажурным тиснением и утонченными, женственными деталями в глубоких сезонных цветах — терракотовом, красно-коричневом и хвойном.

Микрофибра — это биэластичный материал, т.е. материал, который тянется в обе стороны. Благодаря структуре микроволокна (нити в разы тоньше шелковых) внутри ткани создается множество воздушных полостей, материал без труда отводит излишнюю влагу от тела, великолепно дышит, быстро сохнет. Топ дополнен регуляторами бретелей по длине, чтобы корректировать посадку изделия.

Топ и майка идеально подойдут для тех, кто предпочитает естественную поддержку груди и комфорт. Верхняя часть изделий обработана нежной тесьмой с фестонами. При создании белья из этой капсулы применяется технология Seamless, которая обеспечивает отсутствие боковых швов и комфортное облегание. Экологичный процесс производства капсулы позволяет нам минимизировать отходы.

Коллекция Eclat доступна онлайн на belleyou.ru.