26 октября на площадке Всероссийского музея декоративного искусства состоялось официальное награждение победителей творческого проекта «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS, а также открытие выставки участников конкурса «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ».

Перед началом церемонии состоялась пресс-конференция с участием руководителя проектов «ЛИДЕРЫ МОДЫ» и «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ» Антона Алфера, директора Всероссийского музея декоративного искусства Елены Титовой, члена Попечительского совета Благотворительного фонда «Культурный код» и куратора номинации #мойдом Татьяны Разенковой и куратора выставки художника Павла Антипова. Модератором выступила продюсер проектов Рената Ишмаева.

«Сегодняшний финал — это результат сложной и кропотливой работы команды. Проекты проходили при поддержке сервиса конкурс.рф. Мы получили огромное количество работ, заявок со всей страны. И отобрали для выставки более 300 самых интересных. Создавая ее, мы постарались сделать симбиоз различных смыслов. Теперь это ляжет в основу медиаплатформы — "википедии" культурного кода нашей страны», – рассказал Антон Алфер.

После завершения пресс-конференции мероприятие продолжила церемония вручения наград победителям проекта «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS. Во время награждения было представлено 30 номинаций, в числе которых: исторический костюм, белье и пляжная одежда, продюсирование fashion проектов, эскизы и иллюстрирование, дизайн текстиля и принты, дизайн аксессуаров, кутюр, конструкция и технология и многие другие. Также были вручены призы в специальных номинациях "Содружество моды" от оргкомитета Международного форума "Содружество моды"и "Fashion start" от РГУ им. А.Н. Косыгина. Ознакомиться с полным списком финалистов можно на сайте fashionleaders.ru.

Призовой фонд проекта составил 1 000 000 рублей. Призёры получили сертификаты на 50 000 и 100 000 рублей от БФ “КУЛЬТУРНЫЙ КОД”. Специально отобранные работы конкурса приняли участие в модном показе и выставке, которая продлится до 5 ноября во Всероссийском музее декоративного искусства.

«Мы очень рады, что для посетителей в нашем музее собрана и представлена такая яркая и насыщенная экспозиция. Для нас безусловно важно показать, что в стенах музея помимо традиционного уклада бурлит творческая жизнь с современными авторами и заявками на успех», – поделилась Елена Титова.

Справочно: Проект “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS организован Ассоциацией “Модная сеть” при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект Всероссийская медиаплатформа «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».