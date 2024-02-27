Московская неделя интерьера и дизайна — крупнейшее отраслевое событие в России, которое объединит на одной площадке ведущих производителей мебели и предметов интерьера, дизайнеров всей страны, а также жителей и гостей столицы.

На Московской неделе интерьера и дизайна запланированы деловая и выставочная программы, а также образовательная программа для студентов (хакатон, мастер-классы, лекции). Среди основных участников деловой программы — дизайнеры, директора и сооснователи архитектурных бюро из России и других стран.

В мероприятии примут участие более 650 компаний, в том числе иностранные бренды. Ожидаемое число посетителей — более 250 000 человек.

В павильоне №57 расположится экспозиция «Жилая среда», где представят примеры оформления помещений, а также световой тоннель, возле которого гости смогут сделать стильные фотографии. На первом этаже будут представлены стенды международных компаний и индивидуальные экспозиции участников и партнеров. На втором этаже гостей ждут экспозиции в виде комнат — лучшие мебельные, интерьерные и дизайнерские решения для зон и комнат квартир и частных домов в уже готовых вариантах расстановки.

В этом же павильоне расположатся специальные проекты. Это «Московский постамат» — городской проект для бесконтактной доставки интернет-заказов. А также стенд программы Правительства Москвы по поддержке и продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». Проект представляет собой маркетплейс товаров от московских предпринимателей, на котором покупатели могут познакомиться с брендами и приобрести продукцию столичного производства.

На улице у этого павильона будет оборудована экспозиция «МонАрх» — гостям выставки покажут концепцию модульных домов и «квартиру будущего» с раздвижными стенами для сверхбыстрой застройки.

В павильоне №55 откроется магазин, в котором жители и гости столицы смогут приобрести различные товары для дома любой ценовой категории.

Посетителей ждут скидки на всю представленную мебель и предметы декора.