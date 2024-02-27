Мультимедийная и мультижанровая выставка «Русская культура. Возрождение» рассказывает про историю архитектуры, мода и быта Серебряного века. Впервые нейросеть погружает зрителя в атмосферу конца XIX – начала XX века через визуальный ряд, саунд-дизайн и увлекательное повествование о таких жанрах как мода и быт, архитектура. Экспозиция объединила прошлое, настоящее и будущее: артефакты Всероссийского музея декоративного искусства, среди которых предметы, созданные отечественными дизайнерами, стеклоделами – история развития моды и быта дореволюционной России в подлинных предметах начала ХХ века, картины современных художников и мультимедийные полотна, написанные искусственным интеллектом.

«Выбор эпохи проекта «Русская культура. Возрождение», а именно период Серебряного века,не случаен. В это время перемен в России появилась целая плеяда гениев, которые дали мощный толчок развитию культуры и тем самым повялили на мир в целом», - поделилась автор и идейный вдохновитель проекта, президент Благотворительного фонда социально-культурных инициатив «Сила Возрождения» Юлия Желвакова.

​«Проект Фонда «Сила Возрождения» для современного музея, следящего за тенденциями исследования культуры, истории, процессов, связанных с социологией, дает очень много интересного материала. Современные средства - нейросети, искусственный интеллект и 3Dтехнологии помогают переосмыслить те ценности, которые хранятся в коллекциях Всероссийского музея декоративного искусства. И наше новое поколение должно знать об этом. Методы, которыми мы доносим эти знания, современные, новые прогрессивные, открывающие возможности и порталы. Данный проект – это не просто возрождение интереса, а именно возрождение в новом качестве способов общения с нашим зрителем», - рассказала директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова.

Рубеж ХIX-XX века принес в мировую культуру такие имена, как Сергей Дягилев и Лев Бакст. Их деятельность стала сегодня тканью нашей культуры. Творчеству первопроходца и революционера не только в мире моды, но и в театре Льву Баксту посвящена мультимедийная экспозиция. На одном дыхании проносятся основные вехи «Русских сезонов»: декорации и костюмы к таким балетным спектаклям как «Клеопатра», «Шахерезада» и «Карнавал», «Дафнис и Хлоя» и другим, поражавшим зрителей своей фантазией, сказочной роскошью, утонченной изысканностью костюмов, новыми и смелыми сочетаниями красок. Работы Бакста вдохновили мир на создание экзотического, русского и восточного и задали модный тренд на тюрбаны, шаровары и русские орнаменты, а театральные костюмы еще при его жизни выставлялись в Лувре в Париже.

«Это первый такой уверенный шаг в сочетании прошлого, настоящего и будущего, русской культуры, современного искусства с новыми технологиями, которые видит искусственный интеллект. Но никогда, конечно, человек не будет стоять на ступень ниже искусственного интеллекта, все равно он управляет технологиями», — добавил депутат Московской городской Думы Александр Козлов.

«Обращение к нейросети в наши дни очень актуально. Оно позволит привлечь в музей молодое поколение и их родителей благодаря новым технологиям», - прокомментировала российская певица Виктория Цыганова.

Арт-Проект "Opening Exhibitions" представил на выставке двух художников. На полотнах Сергея Каничева изображены пейзажи мест, где бывал великий русский писатель Антон Павлович Чехов, – яркий представитель Серебряного века. Картины в стиле современного импрессионизма ТатьяныКопыловой обрамляют вход на выставку и словно приглашают зрителя погрузится в это мультижанровое пространство.

Мультимедийная экспозиция во Всероссийском декоративном музее будет дополняться яркими символами Серебряного века.

Временная экспозиция организована Благотворительным Фондом поддержки социально-общественных проектов и гуманитарных инициатив «Сила Возрождения». Партнер Проекта в создании новых измерений искусства - студия «Sxema». Партнером проекта также является бренд современной модной одежды CODE COUTURE в лице ее создателя Елены Михеевой.

Выставка «Русская культура. Возрождение» проходит с 10 февраля по 6 марта 2024 года во Всероссийском музее декоративного искусства (Москва, улица Делегатская, 3 стр.1). Возрастное ограничение 6+

Приобрести билеты на выставку можно на сайте музея damuseum.ru

Узнать актуальную информацию о текущих и грядущих экспозициях фонда «Сила Возрождения» возможно на сайте rukultura.com