Капсульная коллекция Кино X Maag переосмысляет визуальное наследие Виктора Цоя. Дизайн-команда бренда выбрала несколько миниатюр и превратила их в яркие принты на одежде, сообщает new-retail.ru.

«Безусловно, папиным рисункам самое место на классной одежде. «Кино» вообще всегда были и остаются модной группой. Сейчас, благодаря коллаборации c Maag, эта эстетика наконец получает достойное воплощение», – рассказал продюсер группы «КИНО» Александр Цой.

В коллекцию Кино X Maag вошли свитшоты, худи и джоггеры с принтами-иллюстрациями и вышивкой в виде подписи Виктора Цоя. Цветовая палитра коллекции – контраст экрю и кофейно-черного с яркими цветными акцентами.

Фото предоставлены компанией.