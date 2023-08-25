С 28 по 31 августа в Москве пройдёт Международная выставка обуви, сумок и аксессуаров MosShoes.

На выставке соберутся профессионалы, которые будут оценивать новые коллекции обуви и сумок сезона Весна-Лето 2024, представленные производителями и поставщиками из России, Китая, Индии, Ирана и др. Будет демонстрироваться обувь классическая, повседневная, праздничная, спортивная и походная.

Байерам предстоит разобраться в модных трендах следующего года и сделать правильный выбор.

В этом гостям выставки Мосшуз поможет Антон Копылов, fashion-эксперт, бизнес консультант и креативный директор бренда CHAPURIN. Его выступление 29 августа в рамках деловой программы выставки будет посвящено модным тенденциям 2024 в обуви и аксессуарах. Антон расскажет об актуальных трендах сезона и их отражении на подиуме и в стритстайле, о самых обсуждаемых дизайн-новинках в мире обуви и аксессуаров, а также о том, как обувной дизайн «откликается» на глобальные изменения в моде.