Осенне-зимний сезон 2023 дарит нам многообразие приёмов самовыражения.

В этой статье расскажем о жарких трендах , которые каждая модница сможет внедрить в свой гардероб.

Из летних fashion-веяний мы забираем подчеркнутую женственность: рюши и струящиеся прозрачные ткани. Шифон, органза, вуаль – обязательно обратите на них внимание, если Вы творческая и романтичная натура, хотите рассказать этому миру о своей женственности и лёгкости. Эксперементируйте с контрастными фактурами для усиления эффекта.

По-прежнему остаются с нами страсти по металлику. Разбавьте этим трендом самый простой лук в стиле casual или составьте нарядный образ – металлик в обоих случаях впишется идеально.

А если в одежде металлический эффект для Вас чрезмерен, то обувь или сумочка цвета металлик станет стильным и функциональным дополнением.

Цвета наступающего сезона – мягкий жёлтый, напоминающий сливочное масло, и красный цвет.

И если жёлтые – цвет дружелюбия, то мягкий оттенок добавит в это восприятие оболакивающего уюта, спокойствия и радушия.

Так же в тренде чёрно-белые цветовые сочетания. Чёрный и белый – ахроматы, а значит их тандем можно смело разбавлять яркими деталями.

Актуальные материалы – кожа и тактильные текстуры тканей, к которым хочется прикоснуться.

Применимо это не только к предметам одежды, но и к аксессуарам: обзаведитесь меховым клатчем, например, — ультрамодный эффект гарантирован, ведь объемные клатчи, адаптированные под повседневность, это ещё один супер-тренд осени и зимы!

Кожа – вообще очень практична в сезон дождей и слякоти: кожаные брюки или плащ гораздо проще и быстрее очистить от неприятных сезонных загрязнений, вне зависимости от того, где они испортили вид Вашего аутфита.

Принты, жалуемые в этом сезоне – клетка и горошек.

Единственный совет – выбирайте размер принта правильно, гармонично относительно Вашего телосложения.

Клетка, будучи классическим вариантом, поселившись в Вашем шкафу однажды, ещё не скоро сдаст позиции и порадует Вас своей уместностью на протяжении долгих лет.

А горошек создаст игривый девичий образ, а значит столь нужное всем нам иногда настроение.

А пока летние цветы вянут, в гардеробах модниц расцветает деловой стиль. Особое внимание предлагаю обратить на юбку-карандаш, она подчеркнет не только Ваши формы, но и причастность к миру fashion-тенденций.

Модели , выполненные в деловом стиле, могут быть уместны не только в офисе или на деловых встречах.

Разбавьте их необычными аксессуарами, например, или обувью в спортивном стиле — и вот уже некогда деловой образ адаптирован под подавляющее большинство Ваших жизненных реалий.

Театр или выставка, ужин в ресторане, встреча с друзьями, долгая прогулка или шоппинг – стоит просто изменить детали.

Холодное время года – отличный повод для перчаток, а сезон осень-зима 2023 для акцентов на руках в целом. Яркие перчаточные изделия, креативные рукава – именно то, что нужно!

Они будут не только украшать образ, но и станут функциональной частью гардероба, способной, в зависимости от цветового решения, создать настроение и характер составленного комплекта.

Так же актуальны акценты на шее: украсьте её бантом, воротником жабо, платком или галстуком.

Галстук, к слову, – отсылка к гендерному равенству. И это тоже тренд. Эксперементируйте!

Желаем Вам стильных покупок!

С любовью к Вашей индивидуальности,

стилист Дарья Порхулёва.

@darya_dare__