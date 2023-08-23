Российская выставочная компания ООО “ЭКСПО ФЬЮЖН” с 29 августа по 01 сентября проведет юбилейный 40-й сезон крупнейшей международной b2b платформы индустрии моды CPM — Collection Première Moscow в ЦВК "Экспоцентр".

В программу CPM войдут презентации 850 модных коллекций женских и мужских брендов одежды и нижнего белья из 33 стран на стендах, а также подиумные показы сезона весна-лето 2024, масштабное расписание бизнес-форума с первыми лицами крупнейших компаний отрасли, ведущими экспертами и аналитиками и несколько спецпроектов, включая церемонию вручения премии в области оформления магазинов CPM shop & retail solutions awards 2023. Выставка займет 13 выставочных залов в 4 павильонах ЦВК "Экспоцентр".

Особое внимание ритейлеров традиционно привлечет выставка индустрии нижнего белья, купальников, одежды для дома и фитнеса - dreams by CPM. В новом сезоне dreams by CPM представлено 90 брендов с новыми коллекциями из 19 стран мира и трехдневная программа подиумных презентаций и лекций ведущих экспертов в областях развития продукта, технологий оптовой и розничной торговли, маркетинга, PR и ведения соцсетей, а также клиентского сервиса.

Одним из значимых событий станет масштабное присутствие брендов из Индии. Участники представят новые коллекции взрослой и детской одежды и аксессуаров предстоящего сезона. Натуральные ткани, современный дизайн, традиционное производство и интересные фактуры – то, что вы найдете в павильоне 7.5.

В Фойе "Экспоцентра" разместится образовательная секция с ведущими творческими учебными заведениями страны CPM school. Там же представлен спецпроект выставки – нетворкинг-платформа по поиску работы, сотрудников и партнеров CPM fashion connect. Биржа контрактов по аутсорсингу Bee-Online.ru предоставит возможность участникам и гостям СРМ бесплатно разместить информацию о своих производственных мощностях на новой онлайн-платформе, созданной в сотрудничестве с ассоциацией РАФИ, стенд расположен в павильоне Форум.

В павильоне Форум получит развитие раздел CPM shop & retail solutions, включающий стенды сервисных и технологических компаний, помогающих в развитии бизнеса, компаний торгового оборудования, светового оформления магазинов, а также маркетплейсов.

Ключевыми партнерами сезона выступят Стамбульские ассоциации экспортеров текстиля и готовой одежды ITKIB и IHKIB, Итальянская ассоциация EMI - Ente Moda Italia, Миссия Франко-российской торгово-промышленной палаты, Совет по содействию экспорту одежды Индии (AEPC), консалтинговая компания Fashion Consulting Group, аналитический центр РБК Исследования рынка, Ассоциация РАФИ, компании Авито, Ozon, ЕАЛ-Групп, платформы Retail.ru и Модный Magazin, ведущая школа бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School, “Fashion прокачка”, Академия fashion-маркетинга, New Retail Forum, издание Shopping Centers Russia, международные тренд-агентства FashionSnoops, Trendsite, Carlin Creative Trend Bureau, эксперт в области аромамаркетинга “Третье Чувство” и бренд COBA, профессионалы в области красоты AlterEgo Italy, HH Simonen, Natura Siberica, бренды Keddo, by Chubaruk, Zlata Peczkowska.

Вместе с CPM в павильоне 1 ЦВК "Экспоцентр" состоится ведущая выставка обувной индустрии - Euro Shoes @ CPM, экспозиция которой дополняет ассортимент CPM и дает возможность формировать комплексные заказы. Одновременно в ТРЦ Афимолл-Сити – международная выставка производителей ткани Textile Salon. Альянс трех крупнейших в своих индустриях проектов был сформирован в 2021 году и доказывает свою эффективность на протяжении последних четырех сезонов.