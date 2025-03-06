Fashion-бренд TJ Collection вновь подтверждает свой статус инноватора, объявляя о партнерстве с Музеем «Гараж» в сфере кинематографии. Совместный проект порадует зрителей серией эксклюзивных кинопоказов с шедеврами таких культовых режиссеров, как Педро Альмодовар, Бернардо Бертолуччи и Франсуа Озон.

Фильмы, представленные в киноцикле, не раз вдохновляли бренд на создание новых коллекций. Это партнерство подчеркивает прочную связь с миром мирового кинематографа и современного искусства, демонстрируя, как искусство и мода могут идти рука об руку. Сотрудничество с программой Garage Screen Музея «Гараж» является значимым шагом вперёд, укрепляя творческую коллаборацию между модой и кино и открывая новые горизонты в этих сферах.

Кроме того, сотрудничество способствует продвижению новых и смелых идей как в моде, так и в кино. Этот значимый шаг вперёд укрепляет творческую коллаборацию между двумя сферами искусства и открывает новые горизонты для их интеграции и развития в будущем.

Также планируется проведение мастер-классов и воркшопов с ведущими дизайнерами и режиссерами, которые поделятся своим опытом и видением синергии моды и кинематографии. Эти мероприятия нацелены на создание диалога между профессионалами индустрии и широкой аудиторией.

Экспозиции будут адаптированы для различных аудиторий, включая молодых дизайнеров и студентов творческих направлений, вдохновляя следующее поколение креаторов на смелые и новаторские подходы к своему делу. Таким образом, бренд и музей создадут условия для возникновения новых коллабораций и продвижения уникальных творческих проектов.

Погрузитесь в мир кино и моды вместе с нами!

Подробности https://garagemca.org/ru