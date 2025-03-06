С августа по сентябрь 2024 года на Неделе моды в Токио ведущие японские дизайнеры и бренды представили свои креативные идеи для нового сезона. Особый акцент был сделан на стильные эклектичные миксы, уникальные решения в работе с текстилем и дерзкие инновации.

Kamiyа

Под драйвовые рок-ритмы Kamiyа покорили зрителей своим смелым шоу. На подиуме встретились потертый деним, пушистые кардиганы и яркие толстовки. Несмотря на кажущуюся хаотичность их соединений, в них проглядывал креативный замысел автора и тонкая работ с материалами, подтверждающая талант команды.

Shinyakozuka

За вдохновением Shinyakozuka обратились к произведениям Нацумэ Сосэки. Их коллекция удивительным образом объединила в себе моменты поэзии и безумия. Эффектные цитаты нежно украшали одежду, и все это сочеталось с уличной модой, создавая уникальные и запоминающиеся образы.

Viviano

Viviano Сью перенесли свою аудиторию в атмосферу мюзикла "Юные девушки из Рошфора". Их коллекция, наполненная духом свободы и игры, сочетала морскую тематику с хиппи-силуэтами, нежными рюшами и морскими шляпками, отражая стремление выйти за рамки условностей и следовать своим идеалам.

Yohei Ohno

Получив вдохновение из собственных переживаний, Йохей Оно представил коллекцию, объединяющую спортивный стиль с архитектурными элементами. Каждое решение, родившееся из его прошлого опыта, воплотилось в динамичных и оригинальных образах.

Hyke

Hyke добавили в палитру недели изысканную версию горпкора. Спорт-шик передавал дух активной жизни на природе с акцентом на каяках и грибных походах. Ткани, обеспечивающие комфорт и свободу движения, и нестандартные принты подчеркнули энергию и динамику нового сезона.

Неделя моды в Токио завершила первый этап перед 'Большой четвёркой'. Её авангардные эксперименты и новаторские идеи всего лишь пролог к модному марафону, который продолжится в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке. Модная индустрия, замерев в ожидании, готовится к новым открытиям весенне-летнего сезона.