1 и 2 июня откроет свои двери XXII Международная Конференция Йога Журнала. Тема летней Конференции – «Лето. Москва. Шавасана». Объявляем традиционный сбор в Йога-центре Прана на «Войковской»! Лето стартует с настоящего праздника! Это одно из центральных и знаковых событий года, которое собирает сотни начинающих и продвинутых йогов, ведущих преподавателей и спикеров.

Конференцию ждут с нетерпением, чтобы войти в лето полным энергией и ярких эмоций. На этот раз особое внимание будет уделено Шавасане. Шавасана, или поза трупа, - это одна из ключевых асан йоги, которая выполняется в конце практики и завершает занятие.

Каждая Международная Конференция Йога Журнала - это любимое мероприятие людей, ведущих осознанный и здоровый образ жизни, которые собираются вместе, чтобы восполнить внутренний ресурс, оздоровить энергетический потенциал:

✓ 40 видов практик,

✓ Занятия по различным направлениям йоги, медитации,

✓ Аюрведа и лекции по темам здорового образа жизни, красоты, правильного питания и саморазвития,

✓ Музыкальная сцена с любимыми артистами,

✓ Киртаны и баджаны,

✓ Танцы и мастер-классы

✓ Гвоздестояние

✓ Шаманские практики

✓ Цигун и секреты тайского массажа

✓ Розыгрыши и призы от партнеров

Несколько слов о нашем маркете: это грандиозная ярмарка тематической продукции — дизайнерская и йога одежда, редкие изделия ручной работы из разных стран мира, здоровое питание, натуральная косметика, экотовары и вегетарианский фудкорт. Больше 50 участников!

Вот некоторые из наших блестящих мастеров:

✓ Сергей Неаполитанский — выдающийся учитель в области медитации и трансформационных практик. Автор более 150 книг, посвященных веданте, созерцательным практикам, буддизму и позитивной психологии.

✓ Бронислав Виногродский - известный российский китаевед

✓ Паак Дживан - мастер практик гвоздетерапии

✓ Дмитрий Ковальчук - преподаватель йоги и медитации, создатель аудио медитаций

✓ Нейшон Рой - проводник, мастер из Перу, носитель древней Южноамериканской Культуры, Целителства и Шаманизма.

✓ Михаил Павлов (Михей) - инструктор по йоге, сноуборду и фридайвингу, профессиональный путешественник, пловец и фотограф.

✓ Алексей Смагажевский - президент Международной Ассоциации гвоздетерапии в РФ. Рекордсмен книги рекордов России и мира по самому массовому стоянию на гвоздях.

✓ Александр Константинов - актёр театра и кино. Сертифицированный преподаватель йоги, 10 лет личной практики.

✓ Херт ван Льюэн - основатель йоги и терапии критического выравнивания из Амстердама .

✓ Марк Кросс - английский инструктор воздушной йоги и основатель Hang Out Yoga, консультант Google по йоге.

✓ Игорь Пантюшев - автор проекта «Йога. Культура движения». Игорь практикует йогу с 2010 года, живет и преподает в Новосибирске, ведёт регулярные онлайн-занятия.

✓ Сергей Агапкин - один из ведущих специалистов по йогатерапии в России, реабилитолог, клинический психолог

✓ Анико йога тичер, блогер. Trend setter в Российском йога сообществе.

✓ Sumeet Salunke (Сумит Салунке) - сертифицированный преподаватель Йоги из Индии. Практикует хиропрактику, методист Пассивной Гималайской растяжки.

Объединяющим центром 22 Международной Конференции Йога Журнала станет шавасана - умение расслабляться. То, что в наше время жизненно необходимо человеку мегаполиса. Королевская асана. Многие мастера называют ее одной из самых сложных поз и рекомендуют как отдельную практику для глубокого расслабления тела. Шавасана - универсальное и эффективное упражнение для обретения спокойствия и внутренней гармонии, освобождения от нервного напряжения и стресса, проработки телесных блоков и зажимов.

1. Что это за асана, в которой нужно ничего не делать, а просто лежать?

2. Почему Шавасана считается «сложной» позой?

3. Как спастись от наплывающих мыслей?

4. А вдруг заснешь?

5. Почему Шавасана обязательна в конце занятия?

6. Какая польза от Шавасаны?

7. Почему Шавасана называют позой мертвеца?

8. Как правильно делать Шавасану?

9. Каковы секреты Шавасаны?

На все эти вопросы можно будет получить ответы во время XXII Международной Конференции Йога Журнала.

До встречи на XXII Международной конференции Йога Журнала.

Сайт на Конференции: yjconf.ru

Даты: 1 - 2 июня

Место: йога-центр «ПРАНА» на Войковской

Адрес: Москва, Старопетровский проезд, д.1, стр.2 ТРЦ Baby store, 2 этаж.