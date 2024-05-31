Прошедшая в отеле Four Seasons Moscow презентация Международного фестиваля «КиноБраво» собрала весь цвет российской киноиндустрии. Гости узнали подробности самого громкого кинособытия этой осени: даты проведения, интересные факты, а также имя оскароносного председателя жюри «КиноБраво».

Перед представителями СМИ, собравшимися на презентацию «КиноБраво», также выступили члены оргкомитета: программный директор Леонид Демченко, креативный продюсер Андрей Мерзликин и продюсер Димитрий Мурин.

В числе гостей в отеле Four Seasons появились: Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, Афина Лукиди, Софья Каштанова, Нино Нинидзе, Александра Ребенок, Вячеслав Макаров и другие звезды российского кино.

Завершила презентацию музыкальная программа.



Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и большом Сочи. Организаторами выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская Медиагруппа».

Мероприятие включает культурную, развлекательную и деловую программы.



Уникальность кинофестиваля состоит, в первую очередь, в том, что «КиноБраво» – это фестиваль зрительского кино. Он объединит около трех десятков фильмов из России и стран-партнеров. Это кинокартины, которые не всегда попадают в фокус внимания фестивальных жюри, но которые при этом ценны и интересны для зрителя тем, что представляют культуру страны-создателя или целого региона.

«Концепция фестиваля зрительского кино сразу нашла поддержку у администрации города Сочи, – отметила генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север. –

В программу войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран. Показы будут бесплатными для жителей и гостей Сочи. На экранах появятся картины, вышедшие в широкий прокат осенью 2023 года и до конца лета 2024 года. Также будут показаны киноленты стран-партнеров, наиболее ярко представляющие национальный кинематограф и раскрывающие культурные коды. Каждую картину на площадке кинофестиваля лично представят создатели: продюсеры, режиссеры, актеры.

Грандиозная церемония открытия «КиноБраво» состоится в Летнем театре города Сочи на берегу Черного моря. В программу войдут самые разнообразные с жанровой точки зрения картины.

«О нашем фестивале будут вспоминать как о невероятно ярком событии и будут ждать следующего года – это наша главная цель, – отметил продюсер «КиноБраво» Юрий Киселев.

Вторым важным направлением международного фестиваля «КиноБраво» станет деловая программа. Она объединит круглые столы, деловые сессии, мастер-классы, в том числе и открытые – для всех желающих.

Подробная бизнес-программа будет объявлена за месяц до события. Принять участие в ней смогут как профессионалы, так и начинающие работники киноиндустрии, студенты.