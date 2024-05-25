Нижегородский бренд одежды Select Studio в партнерстве с брендом серебряных украшений Shu Sha из Иваново создали совместный продукт в летней коллекции Pars Maris. Акцентные и многофункциональные аксессуары представляются как телепорт на морское побережье, чтобы услышать шум набегающих волн. Капсула содержит броши «Наутилус», галстуки-ракушки, подвески в виде звезд, бусы из натурального камня, бусины из ракушек.

Pars Maris SS24 исследует внутреннюю природу женщины. Тема океана стала продолжением великой истории команды Shu Sha (соучредители Анна Шуртухина и Александра Шарова), основательницы Select Studio (Дарья Леушина) в изучении природы, природопользовании и познании собственных талантов и новых форматов работы.

Это первый опыт создания бижутерии Shu Sha, а не обычных серебряных изделий, созданных вручную с помощью специальных восков и живых цветов и растений. Для четырех из пяти предметовбыло использовано 3D-моделирование, сохранив тем не менее метод литья в формы. На этот раз это настоящая морская звезда, слегка облагороженная своей морской неповторимостью.

Select Studio – нижегородский бренд, созданный для жительницы большого города – свободной, смелой, естественной, ценящей своё время, сильной и женственной одновременно.

Shu-Sha – ивановский бренд украшений, вдохновленных красотой живого и настоящего вокруг и внутри нас. Украшения Shu-Sha – это слепки с самой жизни, самого простого и прекрасного в ней: природы, памятных реликвий, историй любви и дружбы, семьи и памяти. Чтобы носить близко к телу то, что действительно дорого.

Фото предоставлены компанией.