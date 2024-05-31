12 Storeez начинает долгосрочное сотрудничество с фондом «Обнаженные сердца» и выпустит первую совместную капсулу Hearts & Storeez. Лицом кампании стала Наталья Водянова, основательница фонда, филантроп и супермодель. Выпуск капсулы приурочен к Международному дню защиты детей.

В нее вошли товары, отобранные Натальей Водяновой и Ириной Голомаздиной, креативным директором 12 Storeez. 10% от продаж этих моделей в России идут на поддержку проекта организации.

«Пять лет назад в качестве подарка команде на Новый год мы предложили на выбор сертификаты на покупку в 12 Storeez и на маркетплейсах или переводы в фонды помощи. Результат был неожиданным: почти треть команды выбрала благотворительность. Естественная потребность помогать, делать что-то доброе для других — это то, что объединяет людей и к чему со временем приходят многие из нас. Мы решили сделать благотворительность частью нашего фундамента, долгосрочных целей и ценностей», — рассказывает Иван Хохлов.

Фото предоставлены компанией.