В Ульяновске завершился 10 сезон Ulyanovsk Fashion Week

Темой юбилейной Недели моды в Ульяновске стала «Вселенная и другие Миры». В общей сложности во дворце спорта «Волга-Спорт-Арена» было организовано около 50 показов, разделенных на детский и взрослый блоки. Хэдлайнерами выступили дизайнер Евгения Климкова (бренд «Klimkova kids», Москва), Евгения Беседина (авторское ателье «Studio Dress», Санкт-Петербург), Анастасия Кучугова (бренд Kuchugova, Москва).

– 10-й юбилейный сезон собрал великолепные коллекции. По традиции у нас был очень большой детский блок: в России любят детские бренды, приятно, что юные модели с удовольствием принимают участие в показах. Это говорит о том, что в нашей стране у моды перспективное будущее. Дети, которые сегодня принимают участие в Неделе моды, через несколько лет сами будут принимать в ней участие. Уже сегодня на рынке появляется все больше новых имен, «звездочек». Носить российское стало модным: у нам много интересных локальных историй, смыслов, которые отражают традиции, коды, символы регионов. Благодаря этому мода сегодня очень разноплановая, разносторонняя, она формирует богатый пласт креативной индустрии, – отметила генеральный продюсер Недели моды в Ульяновске Алиса Богатова.

Неделя моды в Ульяновске имеет статус международной – в этом году в показе приняла участие делегация из Беларуси. Белорусский бренд FASHION CENTRE представил премьеру коллекции «Скарб», вдохновленной льном, его многогранностью и плавностью. Разработанный специально для коллекции эксклюзивный принт с полевыми цветами и папоротником добавил образам тонкости и элегантного послевкусия.

Представители делегации из Беларуси отметили отметили, что легкая промышленность в Ульяновской области развита на высоком уровне:

– Радует, что у вас проходят такие мероприятия, есть много талантливых людей, готовых себя показать. И то, что есть на это спрос, мода востребована. Мы все стремимся к одной цели — создать что-то красивое, и на этой основе будем рады сотрудничеству.

Вице-премьер правительства Ульяновской области Марина Алексеева отметила, что одежда, сшитая на заказ, для нее – жизненная привычка:

– Я выросла в семье, где швейное дело и дизайн одежды были главной профессией. Моя мама возглавляла цех индивидуального пошива одежды на фабрике. Бабушка и сестры отца почти весь профессиональный путь также прошли на ней. Сестра квалифицированный специалист по дизайну верхней одежды и практикует по настоящее время. Поэтому для меня одежда, сшитая на заказ - это жизненная привычка. Я с удовольствием бываю в профессиональной среде наших ульяновских дизайнеров, присматриваюсь к создаваемым ими новинкам, вижу как растет профессионализм и качество создаваемой одежды для потребителей всех возрастов.

Неделя моды традиционно прошла в рамках форума «Сделано в Ульяновской области», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Главная цель - это бизнес-кооперация. На мероприятии работали байеры из Беларуси и Казахстана, которые познакомились с нашими производителями. Есть хорошие результаты. Так представители из Казахстана заинтересовались в закупке украшений ульяновских производителей для дальнейшей реализации в бутиках республики. Участие в мероприятии приняли и представители центра моды Республики Беларусь. Они обсудили сотрудничество с нашими производителями женской одежды и возможности отшива коллекций на их территории. Также обсудили возможность проведения бизнес-миссии Ульяновских производителей легкой промышленности в дружественную республику, – рассказал глава центра «Мой бизнес» Ульяновской области Руслан Гайнетдинов.

Напомним, первая Неделя моды в Ульяновске прошла в 2018 году. Изначально показы проходили раз в год, позже их начали проводить весной и осенью. Последние годы Ulyanovsk Fashion Week стала частью масштабного форума «Сделано в Ульяновской области».

Ulyanovsk Fashion Week – единственная неделя моды в России, которая была презентована в рамках Московской недели моды в марте 2024 года.

Фото: Виктория Чернышёва