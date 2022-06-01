Жюри премии ANDAM отобрало 13 участников, которые поборются за главные награды. Победитель же станет известен на церемонии вручения награды 30 июня.

Среди 7 финалистов в борьбе за главный приз трое являются бывшими финалистами премии LVMH для молодых дизайнеров. Это Рашеми Боттер – дизайнер, бывший креативный директор Nina Ricci, сооснователь бренда Botter, Луханьо Мдинги – дизайнер из Южной Африки, один из лауреатов «Премии имени Карла Лагерфельда» и Питер До – дизайнер, ранее ученик Фиби Файло и основатель бренда Peter Do. Также, в этом списке создатель бренда COOL T.M Томас Моне, швейцарские дизайнеры Криста Бёш и Косима Гадиент, Виктор и Юлиус Юул с их брендом Heliot Emil, Руберт Вун с одноименным брендом Robert Wun.

Бороться за приз Пьера Берже будут: Бенджамин Бенмояль - дизайнер с уклоном на экологичность, парижский лейбл Bluemarble Paris и Boyarovskaya - бренд дизайнера Марии Бояровской и фэшн-фотографа Артема Кононенко. А номинатами в категории «Аксессуары» стали: бренд 13 09 SR, Анкута Сарка, Долли Коэн.

Также, в этом году организаторы добавили новую категорию «Специальный гран-при», победитель которой получит 100 тысяч евро и годовое наставничество от президента отдела моды Chanel Бруно Павловски.

ANDAM - французская премия моды, созданная в 1989 году при поддержке Министерства культуры Франции. Победителям она дает огромные возможности для реализации на международном рынке. Среди спонсоров премии Balenciaga, Chanel, Chloé, Hermès, Instagram, Lacoste, L’Oréal Paris.

Фото обложки: wwd.com