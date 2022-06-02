24 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане MODUS, совместно с компанией VitHouse состоялась ежегодная звездная премия, где были названы имена самых успешных звезд шоу-бизнеса!

Ведущие премии: Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.

Награды получили:

Филипп Киркоров – «Прорыв года: Мужчина»

Филипп Киркоров – «Лучшее концертное шоу»

Филипп Киркоров и Анна Асти – «Лидер хит-парадов»

Люся Чеботина – «Прорыв года. Женщина»

Ольга Серябкина – «Песня года»

St – «Рэп-исполнитель года»

Катя Гусева – «Диджей года»

Елена Блиновская – «Шоу, меняющее жизнь»!

Согдиана – «Королева Востока»

Юлия Савичева – «Премьера года»

Наталья Подольская – «Музыка и стиль»

Олеся Судзиловская – «Актриса года»

Мари Краймбери – «Певица года»

Николай Басков – «Певец года»

Зара – «Клип года»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков – «Лучшая дуэтная песня»

Ольга Бузова – «Королева трендов»

Артик и Асти – «Группа года»

Компания VitHouse – «Продукт года в сфере оконных технологий»

Диана Балашова – «Декоратор года»

Виктория Лесовая – «Исцели себя сам»

Анастасия Анисимова – «Лучший инструктор нейрографики»

Андрей Крицкий – «Прорыв года в бьюти-индустрии»

Инна Тлиашинова – «Прорыв года 2022»

Марина Корпан – «Тренер года»

Юлия Корелина – «Бизнесвумен года»

Лилия и Рустам Покатаевы – «Продюсеры года»

Кира Сорокина – «За вклад в развитие безынъекционной бьюти-индустрии»

Лусине Оганнисян – «Фэшен-бренд года»

Ольга Нечаева – «Лучший бренд натуральной косметики в России»

Ирина Йовович – «Старт года»

Алина Делисс – «Высшее мастерство»

Мари Мирай – Лучший инновационный проект

Юлия Нгуен – «Благотворительный фонд «Маленькая Петит»

Наталья Михайлова – «Красота, созданная наукой»

Дарья Сибирева – «Телеведущая года»

Ирина Пирминова создатель бренда Bettaleme – «Fashion-прорыв года»

Отель InterContinental на Мальдивах – «Лучший отель года»

Натали Андрес – «Музыка и вдохновение»

Гайк Бабаян – «Пластический хирург»

Ричтайм – «Лучший часовой бутик премиум-класса»

Французский Ювелирный Дом Korloff – «Ювелирный бренд года»

Катрина Иванюшкина – «Дизайнер года»

Юлия Большакова – «Юрист года»



Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгумен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.



В рамках премии состоялся показ коллекции от бренда Bettaleme.

Свои хиты исполнили: Artik&Asti, Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Юлия Савичева, St, Согдиана, Алина Делисс, Ирина Йовович и Натали Андрес.



Пиар-поддержку осуществляет пиар-агентство Анны Исаевой «Большая медведица».



Генеральный партнер



VitHouse – окна, двери, интерьер для комфортной жизни. Применение экологичных материалов и передовых технологий для воплощения стиля, красоты и безопасности вашего дома.



Официальный партнер



Компания Rich Time – оплот независимого хронометрического люкса в России. Многие часовые марки, представленные RichTime, являются в своем деле лучшими из лучших!



Французский ювелирный дом Korloff. Знаменит своими уникальными запатентованными огранками бриллиантов. Не зря Korloff называют королем камней и камнем королев.





Титульный партнер



MARTINEX – российский лидер на рынке эстетической медицины: производитель и дистрибьютор инъекционных препаратов, пилингов и космецевтики.



Travel-партнер



InterContinental на Мальдивах открылся всего три года назад и за это время полюбился гостям из России безупречным сервисом, ярчайшим домашним рифом, разнообразной кухней и идеальным соотношением цены и качества.



Отель Orka Lotus Beach, расположенный в неповторимом по своей красоте природном уголке, в Мармарис Ичмелер, одной из самых красивых бухт Эгейского моря, – ваш незабываемый отдых!



Caesars Palace Dubai – модный отель со стильным пляжным клубом Cove Beach, морским лаунджем и рестораном Hell’s Kitchen. На территории возведены резиденции, отели, 12 ресторанов, игровые площадки, сады и развлекательные комплексы, а также самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.



METT Hotels & Resorts Bodrum – это непринужденная роскошь, вдохновленная расслабленным средиземноморским стилем. В отелях сети особое внимание уделено природе, поэтому интерьер является всего лишь продолжением окружающего ландшафта за окном.



«Роза Шале» – уникальный комплекс в самом сердце курорта Роза Хутор, в непосредственной близости к трассам. Уютные шале с панорамными видами на горы, гостиные с камином, сауна и японская бочка, завтраки от шеф-повара и высокий уровень сервиса – для вашего лучшего отдыха.



Парфюмерный партнер



Montale Paris – аромат Rendez-vous à Moscou – успешные мечты начинаются со встречи в Москве.



Партнеры премии



Академия «Мастер разборов», обучаясь в которой, более 40 тысяч студентов по всему миру достигают колоссальных успехов в профессиональной сфере



BOUTICLE – модный концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для специалистов парикмахерского искусства и fashion-индустрии.



Nanoasia – интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.



French Kiss Chocolate Boutique – производитель шоколадных десертов ручной работы.



Koenigsberg Cosmetics – натуральная косметика для лица и тела, вдохновленная свойствами янтаря, произведенная в Российской Федерации.

BLOM – первый бренд микроигольной косметики в России.



Цветочный Ряд – крупнейшая федеральная сеть цветочных супермаркетов.



DÉLESIR – косметика для ухода за телом.

Удовольствие, в котором невозможно себе отказать.



Российский бренд nōtem создает невероятные свечи и декор для дома исключительно из экологичных материалов.



Производитель интерьерного парфюма – компания Аromance.



Информационный партнер



World Fashion Channel – международный телеканал о современных тенденциях в моде, красоте, путешествиях, технологиях и стиле жизни с сетью вещания по всему миру.