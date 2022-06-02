24 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане MODUS, совместно с компанией VitHouse состоялась ежегодная звездная премия, где были названы имена самых успешных звезд шоу-бизнеса!
Ведущие премии: Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.
Награды получили:
Филипп Киркоров – «Прорыв года: Мужчина»
Филипп Киркоров – «Лучшее концертное шоу»
Филипп Киркоров и Анна Асти – «Лидер хит-парадов»
Люся Чеботина – «Прорыв года. Женщина»
Ольга Серябкина – «Песня года»
St – «Рэп-исполнитель года»
Катя Гусева – «Диджей года»
Елена Блиновская – «Шоу, меняющее жизнь»!
Согдиана – «Королева Востока»
Юлия Савичева – «Премьера года»
Наталья Подольская – «Музыка и стиль»
Олеся Судзиловская – «Актриса года»
Мари Краймбери – «Певица года»
Николай Басков – «Певец года»
Зара – «Клип года»
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков – «Лучшая дуэтная песня»
Ольга Бузова – «Королева трендов»
Артик и Асти – «Группа года»
Компания VitHouse – «Продукт года в сфере оконных технологий»
Диана Балашова – «Декоратор года»
Виктория Лесовая – «Исцели себя сам»
Анастасия Анисимова – «Лучший инструктор нейрографики»
Андрей Крицкий – «Прорыв года в бьюти-индустрии»
Инна Тлиашинова – «Прорыв года 2022»
Марина Корпан – «Тренер года»
Юлия Корелина – «Бизнесвумен года»
Лилия и Рустам Покатаевы – «Продюсеры года»
Кира Сорокина – «За вклад в развитие безынъекционной бьюти-индустрии»
Лусине Оганнисян – «Фэшен-бренд года»
Ольга Нечаева – «Лучший бренд натуральной косметики в России»
Ирина Йовович – «Старт года»
Алина Делисс – «Высшее мастерство»
Мари Мирай – Лучший инновационный проект
Юлия Нгуен – «Благотворительный фонд «Маленькая Петит»
Наталья Михайлова – «Красота, созданная наукой»
Дарья Сибирева – «Телеведущая года»
Ирина Пирминова создатель бренда Bettaleme – «Fashion-прорыв года»
Отель InterContinental на Мальдивах – «Лучший отель года»
Натали Андрес – «Музыка и вдохновение»
Гайк Бабаян – «Пластический хирург»
Ричтайм – «Лучший часовой бутик премиум-класса»
Французский Ювелирный Дом Korloff – «Ювелирный бренд года»
Катрина Иванюшкина – «Дизайнер года»
Юлия Большакова – «Юрист года»
Атмосферу праздника поддержала студия оформления и декора Юлии Нгумен и Оксаны Бабаевой – блестящий дуэт в области декораторского и современного искусства.
В рамках премии состоялся показ коллекции от бренда Bettaleme.
Свои хиты исполнили: Artik&Asti, Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Юлия Савичева, St, Согдиана, Алина Делисс, Ирина Йовович и Натали Андрес.
Пиар-поддержку осуществляет пиар-агентство Анны Исаевой «Большая медведица».
Генеральный партнер
VitHouse – окна, двери, интерьер для комфортной жизни. Применение экологичных материалов и передовых технологий для воплощения стиля, красоты и безопасности вашего дома.
Официальный партнер
Компания Rich Time – оплот независимого хронометрического люкса в России. Многие часовые марки, представленные RichTime, являются в своем деле лучшими из лучших!
Французский ювелирный дом Korloff. Знаменит своими уникальными запатентованными огранками бриллиантов. Не зря Korloff называют королем камней и камнем королев.
Титульный партнер
MARTINEX – российский лидер на рынке эстетической медицины: производитель и дистрибьютор инъекционных препаратов, пилингов и космецевтики.
Travel-партнер
InterContinental на Мальдивах открылся всего три года назад и за это время полюбился гостям из России безупречным сервисом, ярчайшим домашним рифом, разнообразной кухней и идеальным соотношением цены и качества.
Отель Orka Lotus Beach, расположенный в неповторимом по своей красоте природном уголке, в Мармарис Ичмелер, одной из самых красивых бухт Эгейского моря, – ваш незабываемый отдых!
Caesars Palace Dubai – модный отель со стильным пляжным клубом Cove Beach, морским лаунджем и рестораном Hell’s Kitchen. На территории возведены резиденции, отели, 12 ресторанов, игровые площадки, сады и развлекательные комплексы, а также самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
METT Hotels & Resorts Bodrum – это непринужденная роскошь, вдохновленная расслабленным средиземноморским стилем. В отелях сети особое внимание уделено природе, поэтому интерьер является всего лишь продолжением окружающего ландшафта за окном.
«Роза Шале» – уникальный комплекс в самом сердце курорта Роза Хутор, в непосредственной близости к трассам. Уютные шале с панорамными видами на горы, гостиные с камином, сауна и японская бочка, завтраки от шеф-повара и высокий уровень сервиса – для вашего лучшего отдыха.
Парфюмерный партнер
Montale Paris – аромат Rendez-vous à Moscou – успешные мечты начинаются со встречи в Москве.
Партнеры премии
Академия «Мастер разборов», обучаясь в которой, более 40 тысяч студентов по всему миру достигают колоссальных успехов в профессиональной сфере
BOUTICLE – модный концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для специалистов парикмахерского искусства и fashion-индустрии.
Nanoasia – интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.
French Kiss Chocolate Boutique – производитель шоколадных десертов ручной работы.
Koenigsberg Cosmetics – натуральная косметика для лица и тела, вдохновленная свойствами янтаря, произведенная в Российской Федерации.
BLOM – первый бренд микроигольной косметики в России.
Цветочный Ряд – крупнейшая федеральная сеть цветочных супермаркетов.
DÉLESIR – косметика для ухода за телом.
Удовольствие, в котором невозможно себе отказать.
Российский бренд nōtem создает невероятные свечи и декор для дома исключительно из экологичных материалов.
Производитель интерьерного парфюма – компания Аromance.
Информационный партнер
World Fashion Channel – международный телеканал о современных тенденциях в моде, красоте, путешествиях, технологиях и стиле жизни с сетью вещания по всему миру.