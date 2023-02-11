Le Journal Intime представляет новую капсулу Sublime Decadence (в переводе с французского – возвышенный упадок), вдохновленную эстетикой декаданса начала XX века: его стремлением к символизму, драме, загадочности, индивидуализмом и преклонением перед искусством.

В коллекции показан возвышенный образ чувственной героини, очаровывающей своей драматичной, но вместе с тем утончённо-сексуальной красотой. Бралетты, боди и трусы с высокой линией талии дополнены вставками из французского эластичного кружева из региона Cale для создания флёра la femme fatale. Палитра коллекции выдержана в глубоком чёрном и включает один белый комплект как символ чистоты и возрождения.

Капсула Sublime Decadence доступна для покупки в онлайн и оффлайн магазинах бренда.