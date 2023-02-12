Новую коллекцию белья и одежды для дома, выпущенную Deseo в преддверии праздника влюблённых, отличают кокетливые рюши, сердца, надписи Love и красный цвет, сообщает компания.

В коллекции представлены топы, шорты, сорочки – как с принтами, так и лаконичные монохромные, сет белья с рюшами и бархатными сердечками, доступный в красном или чёрном цвете, бельё из атласа. Детали: смелые вырезы, пикантные детали, полупрозрачная сетка, кружево, атлас.

Коллекция доступна на deseo.ru, в розничных магазинах бренда, а также в специальных бельевых корнерах бренда Incity.

Deseo – российский бренд нижнего белья и домашней одежды. Компания является частью fashion-холдинга «Модный континент» (бренды Incity, Deseo). Первый магазин женского белья Deseo открылся в 2013 году. В настоящее время ассортимент компании включает также модные коллекции для мужчин.