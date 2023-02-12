В новой весенне-летней коллекции обуви и аксессуаров «Эконика» представлены модели для офисных будней, повседневных образов и модных вечеринок. В коллекциях Ekonika Premium, Ekonika, Portal можно найти модели в свежих оттенках и модных принтах, а вневременные фасоны соседствуют с современными силуэтами.

Ekonika Premium, обращают на себя внимание, по-прежнему актуальные металлик и леопард. Вневременные казаки теперь похожи на элегантные ботильоны, универсальные туфли дополнены актуальными металлическими деталями, классические модели приобретают трендовую танкетку. Премиальную коллекцию обуви бренда дополняют кожаные плетеные сумки ручной работы.

В коллекции Ekonika не обошлось без принта под питона, который остается в тренде уже не первый сезон. Дизайнеры бренда учли моду на красный, один из оттенков которого является цветом года по версии Pantone. Но в весенней коллекции бренда присутствуют и ярко синий и бледно зеленый, а также нейтральные оттенки: шалфей, молочный, дымка, коричневый, бежевый, серый – на любой вкус. Тогда как модельный ряд составляют традиционные офисные силуэты: классические лоферы, туфли-лодочки и ботильоны. Лаконичные сумки в коллекции стали универсальнее и подходят как для вечерних образов, так и на каждый день.

Для молодежной и более дерзкой линейки Portal дизайнеры «Эконики» собрали необычные и актуальные модные форматы: платформу, объемные сандалии, фигурные каблуки. Базовые оттенки разбавлены эффектными яркими цветовыми вставками — неоновым лаймом, жизнерадостным розовым и гармонизирующим лазурным. Вдохновленные стилистикой 2000-х, модели-трансформеры со съемными элементами, базовые и лаконичные пары с крупными кристаллами, фантазийные каблуки, фигурные платформы предназначены для самых смелых образов.

Коллекция уже в продаже в розничных магазинах сети, в онлайн-магазине ekonika.ru и в мобильном приложении бренда. .