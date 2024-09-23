17 сентября на Большом проспекте П.С., 29 состоялась торжественная презентация нового пространства. Именно пространства – ведь кроме зоны магазина, концепция каждого бутика Radical Chic включает уникальную экспозицию шелковых каре, с помощью которой бренд рассказывает гостям о современном текстильном дизайне.

Открытие получилось во всех смыслах ярким! Гости вечера не только познакомились с богатой экспозицией одежды и платков из натурального шелка, шерсти и кашемира, но также лично встретились с основателем бренда ведущим экспертом в сфере текстильной индустрии и успешным предпринимателем Александрой Калошиной.

Изысканную атмосферу дополнили эффектные аутфиты для модных съемок и, конечно, персональные подарки для всех гостей праздника.

Это в полной мере соответствует названию компании, которое в можно интерпретировать как «безоговорочный шик». Стремление к абсолюту читается в каждой детали: только на создание одного платка в среднем уходит до полугода, при этом над каждым каре трудятся минимум 4 художника.

Хотя платок – традиционный символ российской культуры с мощным историческим бэкграундом, художники RadicalChic не побоялись привнести в традиционную эстетику современные мотивы. Так аутентичные орнаменты оказались в смелом и интригующем соседстве с анималистичными принтами и роскошными экзотическими цветами.

Неудивительно, что работы дизайнеров Radical Chic 7 лет подряд входят в отчеты международного аналитического агентства WGSN, определяющего тренды на несколько сезонов вперед, а сам бренд недавно удостоился премии «Лучший промышленный дизайн России», уверенно взяв первое место в категории «Дизайн аксессуаров». Кроме того, в портфолио Radical Chic – совместные проекты с Третьяковской галерей, Музеями Московского Кремля, музеем Фаберже и многими другими.

Таким образом, на карте Северной столицы появилось еще одно место, где в искусство можно не только погрузиться, но и укутаться.