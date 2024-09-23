Текстильная и лёгкая промышленность переживают значительные преобразования благодаря внедрению ИИ-технологий. Искусственный интеллект становится дополняющим элементом в производственных процессах, оптимизируя производство и автоматизируя дизайн. На дискуссии «ИИ в текстильной и лёгкой промышленности» будут рассмотрены примеры применения нейросетей в отрасли. На мероприятии представят несколько экспертных решений конкретных задач в производстве и дистрибуции с помощью машинного обучения. Спикеры обсудят темы автоматизации производственных процессов и использования искусственного интеллекта в прогнозировании модных трендов. Дискуссия состоится 26 сентября 2024 года в рамках деловой программы выставки «Текстильлегпром» с 11:00 до 13:00 в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3, зал 14).
«Искусственный интеллект действительно меняет мир моды, и иногда эти идеи выглядят авангардно. Но недавно одна генеративная нейросеть предложила мне коллекцию обуви для рук и перчаток для ног! Похоже, нам пока рано беспокоиться о том, что она отнимет работу у дизайнеров. Возможно, однажды ИИ станет экспертом, но пока это просто алгоритм с очень своеобразным вкусом», – считает модератор дискуссии «ИИ в текстильной и лёгкой промышленности», руководитель Объединенной редакции ModaNews.ru и «Мода 24/7» (moda247.ru) Илья Тихонов.
Спикеры и темы дискуссии «ИИ в текстильной и лёгкой промышленности»:
Анастасия Липатова – руководитель команды fashion-retail Яндекс Реклама.
Как технологии помогают fashion ритейлу?
Сергей Буляк – генеральный директор ООО «БуллЯк», продюсер проекта TAQC.
Проект TAQC – нейросеть для разбраковки ткани в текстильном производстве.
Игорь Большаков – операционный директор брендов button blue и Jumkey (Gulliver group).
Практическое применение ИИ в fashion-бизнесе.
Илья Коробейников – специалист по юридическому сопровождению брендов и регистрации товарных знаков.
Одежда, созданная нейросетью в индустрии моды: кто правообладатель?
Елена Залесская – директор HR fashion-агентства «Модное бюро».
Как искусственный интеллект повлиял на профессиональные команды в индустрии моды и каких специалистов заменил ИИ?
До встречи на 62-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром» – получите все преимущества живого общения 25-27 сентября 2024 года, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14. Билеты и полное расписание деловой программы по адресу https://textilexpo.ru/.
Афиша предоставлены организатором.
Источник фото: pxhere.com.