Текстильная и лёгкая промышленность переживают значительные преобразования благодаря внедрению ИИ-технологий. Искусственный интеллект становится дополняющим элементом в производственных процессах, оптимизируя производство и автоматизируя дизайн. На дискуссии «ИИ в текстильной и лёгкой промышленности» будут рассмотрены примеры применения нейросетей в отрасли. На мероприятии представят несколько экспертных решений конкретных задач в производстве и дистрибуции с помощью машинного обучения. Спикеры обсудят темы автоматизации производственных процессов и использования искусственного интеллекта в прогнозировании модных трендов. Дискуссия состоится 26 сентября 2024 года в рамках деловой программы выставки «Текстильлегпром» с 11:00 до 13:00 в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3, зал 14).

«Искусственный интеллект действительно меняет мир моды, и иногда эти идеи выглядят авангардно. Но недавно одна генеративная нейросеть предложила мне коллекцию обуви для рук и перчаток для ног! Похоже, нам пока рано беспокоиться о том, что она отнимет работу у дизайнеров. Возможно, однажды ИИ станет экспертом, но пока это просто алгоритм с очень своеобразным вкусом», – считает модератор дискуссии «ИИ в текстильной и лёгкой промышленности», руководитель Объединенной редакции ModaNews.ru и «Мода 24/7» (moda247.ru) Илья Тихонов.

Спикеры и темы дискуссии «ИИ в текстильной и лёгкой промышленности»:

Анастасия Липатова – руководитель команды fashion-retail Яндекс Реклама.

Как технологии помогают fashion ритейлу?

Сергей Буляк – генеральный директор ООО «БуллЯк», продюсер проекта TAQC.

Проект TAQC – нейросеть для разбраковки ткани в текстильном производстве.

Игорь Большаков – операционный директор брендов button blue и Jumkey (Gulliver group).

Практическое применение ИИ в fashion-бизнесе.

Илья Коробейников – специалист по юридическому сопровождению брендов и регистрации товарных знаков.

Одежда, созданная нейросетью в индустрии моды: кто правообладатель?

Елена Залесская – директор HR fashion-агентства «Модное бюро».

Как искусственный интеллект повлиял на профессиональные команды в индустрии моды и каких специалистов заменил ИИ?

До встречи на 62-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и лёгкой промышленности «Текстильлегпром» – получите все преимущества живого общения 25-27 сентября 2024 года, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14. Билеты и полное расписание деловой программы по адресу https://textilexpo.ru/.

Афиша предоставлены организатором.

Источник фото: pxhere.com.