Первый pop-up магазин belle you открылся в торговом центре «Метрополис» в Москве. В нем представлен ассортимент базовых вещей, которые легко сочетаются с любым гардеробом. Также в новом пространстве можно найти новую линейку бесшовных капсул для нижнего белья, которые уже стали бестселлерами.

Концепция pop-up подразумевает возможность совершить быструю покупку в комфортных примерочных. op-up-магазин оснащён просторными примерочными с большими зеркалами и профессиональным светом.

Атмосферная фотобудка поможет посетителям запомнить свою покупку.

belle you - бренд базового нижнего белья и одежды. Продукцию belle you отличают изысканный дизайн, качественные материалы и удобные фасоны разных размеров и форм. Коллекции belle you производятся в России, Италии, Сербии и Беларуси в соответствии с международными стандартами. Кроме того, продукция belle you упаковывается без использования пластика, только из переработанного картона.

