Российская косметическая компания Natura Siberica выпустила премиальную коллекцию ароматов Shaman Secrets. В пирамиду аромата включены аутентичные «сибирские» ноты кожи, кедра, черной смородины, мускуса, лаванды и березы.

Коллекция посвящена традициям и ритуалам коренных жителей Сибири - легендам о взаимодействии шамана с силами природы (водой, огнем, землей и воздухом). Связь с тремя стихиями отражена и в названиях ароматов (Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind, Historical Earth

Духи Natura Siberica - это роскошный парфюм, который держится не менее 60 часов. Аромат Shaman Secrets стоимостью 4999 рублей за флакон объемом 100 мл был разработан при участии экспертов «Летуаль». Коллекция продается исключительно в парфюмерно-косметических сетях.). На упаковке изображен фантастический символ стихии, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Natura Siberica – первый российский бренд натуральной и органической косметики. Главное вдохновение и основа всего компании – уникальная природа Сибири, которая до сих пор почти не тронута человеком. Блага цивилизации и современные технологии редко доходят до этого нетронутого края.

Источник: Natura Siberica