В новую осеннюю коллекцию Arive вошли как модные вещи, так и лаконичные базовые вещи, а также спортивная капсула.

В женской коллекции можно найти футболки, боди, лонгсливы – однотонные и акцентные в полоску, трикотажные шорты. Спортивная капсула включает объемные толстовки, свитшоты, толстовки на молнии и джоггеры. Также был представлен ассортимент женской обуви из натуральной кожи, включая мокасины, туфли, ботильоны и сапоги.

В мужскую коллекцию вошла верхняя одежда: куртки из экокожи, стеганые жилеты и бомберы, а также тренчи универсальных оттенков, таких как бежевый и темно-синий.

Коллекция доступна на маркетплейсе «Мегамаркет».

Arive - российский бренд, основанный в 2023 году онлайн-ритейлером «Самокат» в партнерстве с маркетплейсом «Мегамаркет». Бренд специализируется на создании качественных базовых вещей и объединении их в единую капсулу.

Фотографии предоставлены компанией.