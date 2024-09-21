Онлайн-платформа Lamoda представила коллекцию осень-зима 2024 и запустила кампанию с участием актрисы Любови Аксеновой.

На платформе появились новые осенне-зимние коллекции более четырёх тысяч брендов, некоторые из которых были представлены Lamoda впервые в этом сезоне. Онлайн-платформа объединила все тренды сезона осень-зима 2024. Для женщин - вязаные жилеты, лаконичные макинтоши, леопардовый принт и кожаные куртки. Аксессуары - сумки вытянутой формы в модных цветах хаки и бордо. Для мужчин - вещи в стиле вестерн и в трендовом оттенке «васаби».

Амбассадором осенне-зимней кампании была выбрана российская актриса театра и кино Любовь Аксенова. Ролик с ее участием уже был показан по телевидению. Сотрудничество с актрисой началось в августе 2024 года со спортивной кампании Lamoda Sport и спортивного раздела платформы Lamoda. Этой осенью в оффлайн-магазине спортивного бренда Lamoda Sport появились культовые модели кроссовок Adidas – Samba, Gazelle и Handball Spezial, а также ботинки бренда Hike с ортопедическими стельками и нескользящей подошвой.

Среди брендов, запускающих новые сезонные женские и мужские коллекции в Lamoda, - российские марки Zarina, Lime и Love Republic, а также оригинальные международные бренды Mango, Lyle & Scott и Diesel. Новая линейка Bellissimo Settembre женского бренда Nume включает верхнюю одежду, лонгсливы и джинсы на заказ. сентябре к представленным на платформе премиальным брендам с мировым именем добавился Marс Jacobs. Более 40 самых модных аксессуаров бренда, включая сумки, кошельки и солнцезащитные очки, проходят тщательную проверку на оригинальность в отделе контроля качества Lamoda.

Новинки и актуальные тренды для мужчин и женщин представлены на сайте и в приложении Lamoda.

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