Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с дизайнерским брендом выпустил капсулу набивных батистовых платков, окрашенных в технике батик.

В эту серию вошли шесть разных платков. Юлиана Бланарь, креативный директор фабрики William Morris Factory использовала одну из срок из стихотворения Ахматовой. Каждое изделие поставляется в белой подарочной коробке с логотипом музея и символом фабрики William Morris Factory.

«Коллаборация музея и бренда родилась не случайно, — прокомментировали представители музея в пресс-релизе. — Пару лет назад William Morris Factory создали коллекцию по мотивам африканских стихов Николая Гумилева. А когда в актуальной коллекции появился пиджак „в стиле Бродского“, мы поняли, что настало время сотрудничать».

Лимитированная капсула шарфов выпущена к 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой и уже доступна в сувенирном магазине на первом этаже музея.

Источник фото: William Morris Factory