Семейные ценности – важная составляющая философии Bosco di Ciliegi. В каждой семье есть вещи, которые передаются от родителей к детям. Советские пупсы, старинные машинки, плюшевые мишки хранят в себе удивительные истории, из которых складывается своеобразная семейная летопись. Наши друзья и любимые клиенты BoscoFamily с удовольствие поделились дорогими сердцу игрушками и историями о них. Среди них известные актеры, спортсмены, телеведущие: Константин Хабенский, Ирина Алферова, Дарья Повереннова, Сергей Шакуров, Леонид и Оксана Ярмольник, Александр Олешко, Арина Шарапова, Елена Малышева, Владислав Третьяк, Алексей Ягудин, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, Светлана Кузнецова и Елена Веснина. И даже легендарная передача «Спокойной ночи, малыши», которая в этом году празднует свой 60-ти летний Юбилей».

Результатом этой доброй инициативы стала выставка BoscoBambino, которая интересна и детям, и взрослым. Подрастающее поколение узнает, во что играли их родители, бабушки и дедушки, а взрослые возвращаются в те времена, когда деревья были большими, а сами они – забавными и беззаботными.

Торжественное открытие выставки посетили ее звездные участники: Леонид Ярмольник, Сергей Шакуров с сыном Маратом, Владислав Третьяк, Елена Веснина Светлана Кузнецова и Филя из «Спокойной ночи, малыши!»

Сергей Шакуров:

«Только добрый человек, с доброй душой, открытый всему миру, своим близким, друзьям мог сохранить эти реликвии. Поэтому это выставка о доброте, человеческой доброте».

Елена Веснина:

«Игрушки – это память детства, которую мы будем хранить как маленький кусочек воспоминаний о своей семье, о своих родных, о своих первых победах».

Леонид Ярмольник:

«Счастливая жизнь у того – у кого есть вот это воспоминание детства. Бывает так, что игрушку теряют, но ее помнят. Благодаря моей жене Оксане, моя игрушка сохранилась. И, если бы не она, я бы не обращал на нее внимание и забыл бы про неё – мой песик Тяпа. Я в детстве очень хотел собаку, а у нас был кот, который гулял сам по себе, его очень папа мой любил, а мне хотелось более преданное животное. Так что собаки в детстве у меня не было, но я вырос, и теперь в доме у меня живут пять собак».

Выставка работает до 30 сентября

Истории любимых игрушек звездных друзей BoscoFamily

1. Настольный хоккей Константина Хабенского

Народный артист России, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, основатель благотворительного фонда

«В моем детстве настольный хоккей был очень популярной игрой. Мы с друзьями устраивали настоящие домашние чемпионаты: царапали иголками на шлемах хоккеистов фамилии игроков сборной СССР, загибали клюшки, чтобы ими можно было хитро маневрировать, а шайба летала как на настоящем льду. Игры были очень жаркими!

Когда друзья не могли ко мне прийти для очередного состязания, я сам играл двумя руками сразу за обе команды. Так, к третьему классу я научился одинаково ловко управлять и правой, и левой.

Потом мы повзрослели, и я много лет не играл. В прошлом году судьба снова свела меня с настольным хоккеем, правда, поле было побольше. И тут я понял, что навыки сохранились. Я, как и прежде, могу играть двумя руками, только теперь уже за одну команду. Поэтому всем любителям хоккея рекомендую: если вы не катаетесь на коньках, но любите этот вид спорта, научитесь делать все то же самое в настольном варианте. Удачи!»

2. Кукла Ева Арины Шараповой

Телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель

«Ева – кукла немецкого производства, скорее всего, ФРГ. Он была куплена в Багдаде (Ирак), где мы с родителями жили много лет. Куклу любила не только я, но и моя мама. Она прекрасно шила, и Ева всегда была одета с иголочки. Правда, с тех пор сохранился только этот наряд, но хотя бы этот! Ева напоминает мне о детстве, которое было так давно и так недавно».

3. Заяц и кот Ирины Алферовой

Актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации

«1951-й ‒ год моего рождения. Я Заяц и Кот. Давно-давно эти игрушки подарила мне моя дочь, которая любит вещи со смыслом, со значением и которая любит меня. Теперь заяц и кот сидят у меня на тумбочке у кровати, я с ними разговариваю и очень их люблю. Я очень верю во всякие талисманы и заряжаюсь добром от них. Мои заяц и кот для меня живые. Вот и живем вместе много лет».

4. Машинки Алексея Ягудина

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов серии Гран-при

«Я, маленький Леша Ягудин, как все мальчишки, очень любил играть в машинки, собирать их, давать имена, придумывать истории и сюжеты. Моей детской мечтой было стать водителем такси ну или хотя бы дальнобойщиком. Но судьба распорядилась иначе: я попал в фигурное катание, и меня стали возить коньки, или я их. Как тот самый дальнобойщик – по всему миру. Завоевал кучу наград, выиграл всевозможные чемпионаты, Гран-при, Олимпиаду, а мечта так и осталась мечтой. Зато теперь у меня есть настоящий свой автомобиль, и я иногда становлюсь водителем такси для своей семьи. Так что мечты сбываются! Главное – помнить и верить».

5. Собака Танюша и олимпийский мишка Светланы Кузнецовой

Заслуженный мастер спорта, самая титулованная теннисистка России, четырехкратная победительница турниров Большого шлема

«Собаку Танюшу мне подарили на годик бабушка и дедушка, у которых я выросла в Севастополе, и я сама ее в детстве переодевала, сама штопала мячик. И до сих пор очень бережно храню. Получается, собаке 38 лет. А мишка был куплен во время Олимпиады-80 в Москве, и потом папа мне его подарил. Мне кажется, это отличная память о том великом событии, это часть истории Олимпийских игр».

6. Пластинки Дарьи Поверенновой

Актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации

«Мои любимые детские пластинки… „Карлик Нос“ дорог мне тем, что одну из ролей, а именно злой колдуньи, озвучила моя мама. Ну и вообще, сказки Гофмана я в детстве очень любила, особенно эту – она такая жутковатая.

„Али-Бабу и сорок разбойников“ мне подарил дядя Веня Смехов, как я его называла в детстве, поскольку мама работала в Театре на Таганке. Они там вместе служили, и он меня, конечно, знал, а я к нему обращалась исключительно как дядя Веня. Эта пластинка с дарственной надписью, что для меня исключительно ценно.

Ну а „Алиса в Стране чудес“ была и есть одна из моих любимых сказок. Мне очень нравилась эта постановка: как она была сделана, сыграна, какие там роскошные песни Владимира Высоцкого.

Все эти пластинки хороши тем, что их можно переслушивать, как мне кажется, в любом возрасте. Они – для любого поколения, они – вне времени».

7. Медвежонок Елены Весниной

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде

«Бося – медвежонок, которого я взяла на свои первые выездные соревнования. Я поехала в другой город одна, без мамы, и она решила подарить мне этот талисман на удачу. Он был таким кусочком дома, хранил тепло маминых рук. И я на протяжении, наверное, лет 12-14 всегда брала его с собой. Где-то уже больше по привычке, поскольку была уже взрослая девушка, но Бося всегда был со мной на соревнованиях в чехле с ракетками. Потом, когда возвращалась в номер, я доставала его и усаживала на кровать, а он по-прежнему дарил мне то самое ощущение домашнего уюта, заботы, любви».

8. Клоуны Александра Олешко

Актер театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог, заслуженный артист РФ

«Есть замечательные строчки Николая Николаевича Добронравова:

Волнующий запах кулис,

Арена – как солнечный диск,

И гордое слово, красивое слово,

Веселое слово – артист…

В моем детстве артисты были удивительные, прекрасные, волшебные. Это были люди высокой культуры. Когда я впервые оказался в цирке, мне было 5 лет, я очень хорошо это помню, я понял, что обязательно буду артистом. Этот красивый, разноцветный, праздничный, яркий мир меня пленил, и я делал все возможное, чтобы подготовить себя ко взрослой артистической жизни. Другой мечты у меня не было. Именно поэтому я писал в детстве письма своим любимым клоунам – Юрию Никулину, Олегу Попову. И мне было дано такое счастье с ними познакомиться лично, когда я вырос. С Юрием Никулиным я встречался коротко три раза, с Олегом Константиновичем Поповым я встречался подробнее три раза. Но могу точно сказать, что общение с этими людьми, которые в детстве были для меня недосягаемыми, дало мне такую удивительную надежду, какой-то вектор и понимание, каким должен быть артист. И если зрители сейчас ко мне внимательны и добры, то они должны понимать, что я просто продолжаю те традиции, которые несли в своем творчестве, в своей повседневной жизни мои любимые клоуны. А традиция, как известно, не поклонение пеплу, а передача огня. Вот я передаю огонь. И когда смотрю на эти статуэтки, я вспоминаю свое детство, как выпрашивал цирковые плакаты в кассе цирка, как собрал коллекцию самых разных игрушек, посвященных цирку. Этот волшебный мир навсегда со мной».

9. Коньки Елены Малышевой

Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель

«Я родилась в Сибири. В нашей семье было трое детей. Родители ‒ врачи. Зарплаты крошечные. А я так мечтала о белых фигурных коньках! Однажды мы шли вместе с мамой, и я попросила ее купить мне эти коньки. А она очень спокойно и очень добро объяснила: „Доченька, моя зарплата 70 рублей. А коньки стоят 36 рублей. Мы никогда не сможем купить тебе такую дорогую вещь“. Я тогда поняла свою маму всей душой. Я видела, как много работали родители. Я знала, что ради нас они готовы на все. И если мама говорит, что не может купить коньки, значит, это правда.

Прошли годы, я выросла, вышла замуж, у меня появились дети, а сейчас уже внуки. Как-то я рассказала о своей неосуществленной мечте сыновьям. И вот в мой день рождения они подарили мне мою детскую мечту: маленькие конечки для той самой маленькой Леночки. Я поставила эти коньки на подставку под стеклянный колпачок и теперь каждый день смотрю на них, и они греют мне душу. А еще эти коньки рассказывают мне о том, что кроме материальных ценностей ‒ дорогих коньков, часов и платьев ‒ есть и другие. Это труд и высокие цели. Рада, что мои родители научили меня именно этому. А еще я рада, что мою детскую мечту исполнили мои дети и заработали на это деньги сами. И этому их научила я. Вот такая преемственность поколений. И такие истинные ценности».

10. Трофеи Владислава Третьяка

Советский хоккеист, вратарь, тренер, российский государственный и политический деятель. Глава Федерации хоккея России

«Я, маленький Владик Третьяк, родился в селе Орудьево Дмитровского района. Вроде и не так далеко от Москвы, но и не близко. Но в моем детстве всегда было место, куда я стабильно и непреклонно приезжал с мамой. Этим местом был Главный универсальный магазин на Красной площади. Я просто не мог жить без двух обязательных стаканчиков знаменитого ГУМовского мороженого. Я до сих пор помню, как мы с мамой стояли в очереди Гастронома № 1 за конфетами, или воблой, или каким другим дефицитом. Но самое главное – мы стояли за мороженым! Годы шли, я рос спортивным ребенком, но мороженое все так же любил, обязательные два стаканчика по программе. Вместе с родителями каждое воскресенье ходил на каток в ЦПКиО имени Горького, увлекся хоккеем, и понеслось. Начались тренировки, соревнования, чемпионаты, я стал приносить домой первые деньги, но о мороженом помнил всегда. Потом выезды за границу, там такого мороженого не было. Чемпионаты, Олимпийские игры, знаменитая Суперсерия СССР – Канада 1972 года, да много всего… Но и спустя годы я каждый раз, когда прихожу в ГУМ, обязательно покупаю два стаканчика черничного мороженого. Выигранные награды, кубки, подарки поклонников, безусловно, греют душу. Но куда больше ее греют воспоминания детства: я, маленький Владик, с мамой приезжаю в ГУМ и даже иногда до сих пор стою в очереди».

11. Пупс Оксаны Ярмольник

Дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, актриса

«Эта кукла появилась у меня, когда мне было 7 лет. Я ее увидела у девочки во дворе и просто заболела, мне так захотелось, чтобы у меня была такая же. В то время было два варианта игрушек: либо советские, либо игрушки ГДР, которые были гораздо интереснее и оригинальнее. О них все мечтали, но в продаже они бывали редко. И если мы попадали, когда они появлялись в „Детском мире“, а жила я как раз напротив, на Пушечной улице, то мне всегда их покупали. А вот эту куклу мы не встречали. Больше всего меня потрясло то, что у этой куклы закрытые глазки, и выражение лица какой-то такой скорби и печали. И мне ужасно это нравилось! Вообще, она была такая уютная, мягкая, в комбинезоне, что для того времени было очень оригинально. В общем, это было что-то просто невообразимое! Конечно, я о ней мечтала! И мне ее подарили! Случайно! Совершенно не зная о моей тайной страсти, мне принесла этого пупса в подарок моя тетя. Она была врачом-стоматологом, видимо, ей кто-то принес эту игрушку в знак благодарности, так это работало в то время. Если кто-то мог достать что-то необычное, всегда использовал эту возможность, свои связи. Вот так мы жили. И в этом тоже был свой кайф.

Я выросла, освоила много интересных творческих профессий. Но, задумываясь, а чем же я люблю заниматься больше, поняла, что больше всего я люблю придумывать игрушки. В 2001 году я запустила свое производство, и теперь у меня есть мастерская. Мое маленькое пространство из детства, где тепло, уютно, свободно, где за лоскутами ткани скрываются большие и интересные истории, может, куда бόльшие, чем моя. За более чем 20 лет эти игрушки обрели своих поклонников, их любят, обожают, ждут, и меня это очень радует».

12. Книжки Сергея Шакурова

Актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР

«У каждого из нас, когда мы были маленькими, были игрушки. Какие-то из них становились самыми любимыми. Но мое детство было военным и послевоенным, поэтому игрушки у меня были самодельные, преимущественно деревянные: лошадка на палочке, машинка с некрутящимися колесами. Они, увы, не сохранились. Но сохранились две книжки, с которыми связаны светлые и нежные воспоминания: сначала их читала мне моя мама, потом я сам просматривал картинки, затем уже читал их сам. Эти зарисовки надежно хранятся в моем сердце. Эти книги – одно из самых ярких воспоминаний детства.

В отличие от сегодняшних современных виртуальных игрушек, это реальные вещи, в которых запрятаны воспоминания о доме, детстве, братьях и сестре. Тексты в них кажутся наивными, но их можно взять в руки и оказаться в детстве, вспомнить, как я приобретал свой первый жизненный опыт. Благодаря этим книжкам у меня сложилось истинное понимание добра и зла, я начал различать положительные качества в людях, научился проявлять любовь к окружающим. Эти книжки – первые зернышки в моей системе человеческих ценностей».

13. Собака Леонида Ярмольника

Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий

«Эту собаку мне подарила бабушка, когда мне исполнилось года 4. Каким-то таинственным образом мама сумела ее сохранить, несмотря на все наши переезды. Когда первый раз мы приехали с супругой Ксюшей во Львов, где тогда жили мои родители, она увидела у них эту собаку и забрала в Москву. Ксюша просто оказалась под неизгладимым впечатлением от ее трогательности. Так она оказалась в столице и до сих пор проживает с нами. На самом деле я очень люблю собак. Собаки – часть моей жизни, я им посвящаю очень много времени. У нас дома много собак, в том числе приютских. И я принимаю участие в благотворительном фонде „Дарящие надежду“ своей дочери Саши. Этот фонд занимается помощью бездомным животным, где я и Ксюша активно помогаем дочери в ее инициативах. Так что собаки неразрывно связаны с нашей жизнью. Видимо, когда я был маленьким, эта игрушка мне так нравилась, потому что у меня не было живой собаки. Но это все компенсировалось в течение жизни. У нас сейчас пять собак, и я считаю, что в каждой семье, если эта семья полноценная, обязательно должны быть домашние животные».

14. Игрушка и книжка Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина

Ольга Сутулова – актриса театра и кино

Евгений Стычкин – актер, режиссер театра и кино

«Эта игрушка была подарена мне художником-модельером Светланой Тегин. Дело в том, что в нашей семье елка – это обязательное и важное мероприятие. Наряжают только дети с Женей, и каждый год должна быть одна новая игрушка. В год, когда родился младший сын, Света подарила мне эту игрушку. А книжка ‒ потому что я из Ленинграда. И считаю очень важным, чтобы дети знали историю своего города и своей страны. В том числе о таких трагических и героических событиях. Детской литературы на тему блокады мало. Это одна из немногих книг о блокаде».

15. Хрюша, Филя, Степашка из телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!»

Главная детская национальная телепередача впервые вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Визитной карточкой программы стала колыбельная «Спят усталые игрушки», композитором которой выступил Аркадий Островский, автором текста – Зоя Петрова. Песня звучала в исполнении Олега Ануфриева, затем – Валентины Толкуновой. В 1982 году появилась пластилиновая заставка передачи, ее автор Эдуард Успенский, художник Александр Татарский.

Секрет многолетней любви телезрителей к программе – в ее кукольных персонажах, настоящих национальных героях. Знаменитая четверка сложилась не сразу. Первым, в 1968 году, появился справедливый и умный Филя. За ним, в 1971 году, – хулиганистый и озорной Хрюша. В 1974 году в команду пришел наивный и добрый Степашка. А в 1979-м — единственная девочка, фантазерка и модница Каркуша. Вместе они – собирательный образ любого ребенка.

Характер героям дарят уникальные кукловоды: Оксана Чабанюк, Андрей Нечаев, Ирина Ланкина, Юрий Сокиркин, Елена Ломтева, Халися Богданова. Степашку больше 50 лет играет народная артистка России Наталья Голубенцева. Вместе с героями телепередачу всегда вели их старшие наставники: первыми были Владимир Ухин и Валентина Леонтьева. Сегодня постоянные ведущие программы: Оксана Федорова, Анна Михалкова, Сергей Безруков и Михаил Пореченков.

Передача не раз меняла место жительства: Шаболовка, Останкино… В 1990-е у проекта появился настоящий заботливый «папа» — продюсер Александр Митрошенков. Благодаря ему программа завоевала статус рекордсмена по продолжительности выхода в эфир и уверенно шагает в ногу со временем. Так, в 2016 году появился спин-офф проекта – «С добрым утром, малыши!». А на счету передачи накопились четыре премии «ТЭФИ» и четыре бронзовых «Орфея» «ТЭФИ-KIDS».