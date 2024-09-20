Российская марка одежды I am studio провела ребрендинг. Бренд обновил свой логотип и открыл новый фирменный магазин на третьем этаже универмага «Цветной» в Москве, где можно приобрести первую осеннюю коллекцию после того, как компанию полностью выкупила ее основательница. Об этом пишет The Blueprint.

Новый стиль был создан лиссабонским креативным агентством Of Nuances, которое находится в Лиссабоне. Предыдущий логотип поддерживал бренд на протяжении почти восьми лет.

«Было чистенько, красиво, академично, — прокомментировала основательница Дарья Самкович. — Огромное количество российских брендов так же стали себя вести в плане графики. Ну и нам это скучно и уже кажется не очень современно».

Диляра Хисамова стала партнером и генеральным директором компании.

«Яркие цвета заявляют о себе. Мы использовали эту гамму в рекламной кампании I Am Back, — добавила Диляра Хисамова. — В лого действительно чувствуется характер и едва заметная отсылка к 1980-м, как будто этикетка какой-то классной вещи, которую ты внезапно находишь в шкафу у мамы».

В мае 2024 года Дарья Самкович вернула себе контроль над I am studio. Она выкупила бизнес у своего бывшего мужа Олега Воронина.

Источник фото: I am studio