Капсульная коллекция CorpCore, вдохновленная классикой, включает в себя функциональные и элегантные модели, которые отличают простые формы и сдержанная цветовая палитра.

В коллекцию вошли классические жилеты, маленькие черные платья, брюки со стрелками, пальто и пиджаки, а также рубашки, водолазки и лонгсливы в пастельных тонах. Все вещи из капсулы хорошо сочетаются друг с другом.

Коллекция доступна на сайте tvoe.ru, в оффлайн-магазинах и на маркетплейсах.

«Твоё» - российский бренд одежды, обуви и аксессуаров. Бренд имеет 27-летнюю историю, за это время он открыл более 300 магазинов в четырех странах СНГ. Бренд производит свою продукцию из высококачественного хлопка на собственных фабриках. Главный приоритет «Твоё» – качество по доступной цене.

Источник фото: «Твоё»