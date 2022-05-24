Компания Real Profit Group, работающая в индустрии моды с 2009 года и специализирующаяся на b2b услугах в области развития оптовых продаж, PR, маркетинга, рекламы, организации выставок, презентаций, показов и съемок, запустила в мае онлайн платформу для оптовых продаж Fashionograph.

Проект Fashionograph showroom представляет собой цифровой каталог дизайнерских коллекций одежды и аксессуаров в ‘среднем’ и ‘среднем плюс’ ценовых сегментах. Основываясь на бутиковом сервисе в работе с каждым брендом и байером, компания рассчитывает обеспечить высокую эффективность в достижении задач по развитию торговых марок - участников шоу-рума. Основной миссией проекта стало формирование и масштабирование качественного предложения в выбранном сегменте рынке, отвечающего критериям разумного баланса коммерческой и модной составляющих, остро актуального и необходимого сегодня мультибрендовым партнерам.

Якорными участниками на этапе запуска стали московская марка женской одежды N.O.M.I, а также молодой casual бренд из Санкт-Петербурга Pond & Miller, коллекции которых объединяют высокое качество, стремление к совершенствованию каждой детали, соблюдение стилевой основы и тщательная селекция всех материалов. В планах проекта Fashionograph showroom увеличение качественного предложения локальных коммерческих брендов, а также перспективы международного развития.

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FASHIONOGRAPH - мультиформатная деловая платформа для участников индустрии моды, включающая сезонное печатное издание, цифровой медиа канал и оптовый онлайн шоу-рум для байеров. Используя синергию форматов, проект призван помогать в принятии решений предпринимателям и управленцам производственных, торговых и сервисных компаний. Цифровая b2b-платформа для байеров Fashionograph showroom предоставляет аккредитованным клиентам проекта доступ к закупкам коллекций текущего и будущего сезонов для подсортировки и предзаказа российских и международных брендов одежды и аксессуаров, качество и надежность которых подтверждены экспертами компании-учредителя шоу-рума - Real Profit Group.