Первая Московская неделя моды пройдёт с 20 по 26 июня 2022 года, присоединиться хотят дизайнеры и представители брендов одежды из разных регионов России.

Состав участников определит экспертный совет. Список опубликуют в июне на официальном сайте мероприятия, который организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

«Оргкомитет Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие, — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. — Сейчас экспертный совет отбирает участников, которые представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета».

По её словам, учитывая высокий интерес со стороны профессионального сообщества, принято решение расширить географию события. Число городских площадок, где пройдут мероприятия первой Московской недели моды, будет увеличено, сейчас идёт их отбор.

Центральной локацией станет парк «Зарядье»: часть программ организуют на парящем мосту, Китайгородской стене и в большом амфитеатре.

Также увеличена и продолжительность Недели моды, она начнется 20 июня, на день раньше запланированного.

«Московская неделя моды быстро становится точкой притяжения и консолидации профессионалов модной индустрии со всей страны, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Две трети заявок пришли из столицы, остальные — из других регионов России».

Наблюдать за событием можно будет, в том числе онлайн: прямые трансляции пройдут в социальной сети «ВКонтакте» и на других цифровых платформах.