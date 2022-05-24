Альтернативу ушедшим брендам смогли найти среди российских 61% респондентов, говорится в исследовании компании TenChat. В опросе приняли участие более 13 200 россиян.

При этом больше половины (53%) респондентов расценивают это как новые возможности для российского бизнеса. Не ощущают дискомфорт из-за того, что зарубежные бренды и сервисы ушли с российского рынка, 66% опрошенных. При этом 58% из них — люди от 18 до 34 лет, 24% — респонденты от 35 до 54 лет, 18% — старше 55 лет. Самыми равнодушными оказались Сибирский и Уральский федеральные округа, а более встревоженными — Москва и Северо-Кавказский федеральный округ.

83% респондентов положительно относятся к параллельному импорту и считают, что он необходим для всех или некоторых отраслей. По поводу создания кальки западных брендов мнения россиян разделились — 23% считают, что их необходимо создавать, 34% ответили, что создавать копии нужно, но это не получится. А оставшиеся 43% считают, что необходимо создавать собственные бренды в освободившихся на рынке нишах.

«Согласно опросу, россияне положительно относятся к импортозамещению и считают, что у этого направления есть перспективы. Надеемся, что на российском технологичном рынке будет появляться все больше сильных импортозамещающих продуктов», — отметил Семен Теняев, основатель социальной сети TenChat.