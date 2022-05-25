24 мая на одной из самых модных площадок Москвы, в ресторане MODUS, состоится ежегодная звездная премия, где будут названы имена самых успешных звезд шоу-бизнеса!

В числе номинантов: Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Елена Блиновская, ST и Ассоль, Николай Басков, Мари Краймбрери, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Филипп Киркоров,

Зара, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Олеся Судзиловская, Катя Гусева, Согдиана, и др.

Ведущие мероприятия – Вячеслав Манучаров, Люся Чеботина и Эльмира Аббасова.

Генеральный партнёр

VitHouse - окна, двери, интерьер для комфортной жизни.! Применение экологичных материалов и передовых технологий для воплощения стиля, красоты и безопасности вашего дома.

Официальный партнёр

Компания Rich Time – оплот независимого хронометрического люкса в России. Многие часовые марки, представленные RichTime, являются в своём деле лучшими из лучших!

Французский ювелирный дом Korloff, знаменит своими уникальными запатентованными огранками бриллиантов. Не зря Korloff называют король камней и камень королев.

Титульный партнёр

MARTINEX – российский лидер на рынке эстетической медицины: производитель и дистрибьютор инъекционных препаратов, пилингов и космецевтики.

Travel партнёр

InterContinental на Мальдивах открылся всего три года назад и за это время полюбился гостям из России безупречным сервисом, ярчайшим домашним рифом, разнообразной кухней и идеальным соотношением цены и качества.

Отель Orka Lotus Beach, расположенный в неповторимом по своей красоте природном уголке,в Мармарис Ичмелер – одной из самых красивых бухт Эгейского моря, Отель Orka Lotus Beach – ваш незабываемый отдых!

Caesars Palace Dubai - модный отель со стильным пляжным клубом Cove Beach, морским лаунджем и рестораном Hell’s Kitchen. На территории возведены резиденции, отели, 12 ресторанов, игровые площадки, сады и развлекательные комплексы, а также самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.

METT Hotels & Resorts Bodrum - это непринужденная роскошь, вдохновленная расслабленным средиземноморским стилем. В отелях сети особое внимание уделено природе, поэтому интерьер является всего лишь продолжением окружающего ландшафта за окном.

Комплекс «Роза Шале» -уникальный комплекс, в самом сердце курорта Роза Хутор в непосредственной близости к трассам. Уютные шале с панорамными видами на горы, гостиные с камином, сауна и японская бочка, завтраки от шеф-повара и высокий уровень сервиса – для вашего лучшего отдыха.

Парфюмерный партнёр

Montale Paris - аромат Rendez-vous à Moscou - успешные мечты имеют начало со встречи в Москве.

Партнёры премии

Академия «Мастер разборов», обучаясь в которой более 40 тысяч студентов по всему миру достигают колоссальных успехов в профессиональной сфере.

BOUTICLE - модный, концептуальный бренд по разработке и производству профессиональной косметики для специалистов парикмахерского искусства и fashion -индустрии.

Nanoasia- интеллектуальные технологии красоты. С помощью инновационных методов они помогут вам получить результат уже с первого применения и обрести гармонию с собой и окружающим миром.

French Kiss Chocolate Boutique- производителя шоколадных десертов ручной работы.

Koenigsberg Cosmetics – это натуральная косметика для лица и тела, вдохновленная свойствами янтаря, произведенная в Российской Федерации.

BLOM - это первый бренд микроигольной косметики в России.

Цветочный Ряд – крупнейшая федеральная сеть цветочных супермаркетов.

DÉLESIR (дэлезир) - косметика для ухода за телом.

Удовольствие, в котором невозможно себе отказать.

Российский бренд nōtem создает невероятные свечи и декор для дома исключительно из экологичных материалов.

Производитель интерьерного парфюма – компания Аromance

Информационный партнёр

World Fashion Channel – международный телеканал о современных тенденциях в моде, красоте, путешествиях, технологиях и стиле жизни, с сетью вещания по всему миру.

Сбор гостей: 20:00

Начало премии: 21:00

Адрес: ресторан Modus, 1-й Труженников пер., д. 4