Проект о русской идентичности «СВЕТЛИЦА» в третий раз проводит ярмарку, направленную на популяризацию зримого и незримого наследия России.

5 и 6 апреля мероприятие пройдёт в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов, старинной московской усадьбе XVIII-XIX вв. Традиционно ярмарка станет важным культурным событием. Мероприятие объединит всех — от общественных организаций, дизайнеров и мастеров до фольклористов и реставраторов — кто, сохраняя и актуализируя наследие регионов России, улучшает качество жизни окружающих людей и преображает национальный культурный ландшафт.

Цель ярмарки – привлечь внимание как можно большего количества людей к актуализации наследия России.

«Интерес к изучению зримого и незримого наследия России — не просто тренд последнего времени, а логичная потребность каждого современного человека быть частью родной культуры. Удивительно, как связь с корнями создает не только почву для личного самопознания, но и вдохновляет многих на созидание», – говорит Валерия Оганова, автор проекта «СВЕТЛИЦА».

В этом году участниками ярмарки станут более 50 самых ярких и самобытных дизайнеров, ремесленников, предприятий народных промыслов из различных регионов России: NÁNA, ЮЖЕ, Семикаракорская керамика, Кузьминская игрушка, Город сердца, Дом Мещерякова, Само росло!, СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ, Дымов керамика, Краснолесье и другие талантливые мастера и бренды. На ярмарке «СВЕТЛИЦА» участники представят свои лучшие работы — от деревянных игрушек и текстиля до керамики и авторских украшений.

Благодаря богатой культурной программе с лекциями историков, дизайнеров, концертами, мастер-классами мы создадим особенную атмосферу, где каждый сможет прикоснуться к живому наследию. На нашем мероприятии выступят историк и представитель купеческой династии Дмитрий Абрикосов, этнограф Настасья Рублева, кандидат культурологии, арт-директор дизайн-ателье Culture Codes Ирина Дубовская, художник украшений в технике сажение по бели Алина Чистякова, сказитель былин Дмитрий Парамонов и другие лекторы.

Важно отметить, что ярмарка «СВЕТЛИЦА» направлена на реализацию значимых проектов по сохранению культурного наследия России. Среди участников ярмарки также представлены центры по сохранению архитектурных памятников России. В декабре 2024 года на ярмарке были собраны средства для Проекта «Консервация» и Дома Телешова, Благотворительного фонда «Вереница» – вырученные средства были направлены на работы в Никольском храме села Волосово Архангельской области и расписном доме в Тимоневке Архангельской области. Центр «Сельская церковь» направил вырученные средства на популяризацию наследия села Еськи Тверской области и создание фильма о Богоявленской церкви. В апреле 2025 года мы вновь поддержим Центр «Сельская церковь», Благотворительный фонд «Вереница», АНО «Со_хранение» и Проект «Консервация».

Ярмарка «Светлица» – не только праздник для посетителей, но и вклад каждого в сохранение уникальной русской идентичности.