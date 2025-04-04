15–16 апреля 2025 года в Национальном центре «Россия» в г. Москва состоится III Российский форум индустрии дизайна (далее – Форум). Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс, соорганизатором является Союз дизайнеров России.

Российский форум индустрии дизайна – эффективная платформа для диалога и сотрудничеств представителей бизнеса, органов государственной власти и профессионального экспертного сообщества. Цель Форума – найти новые точки роста, раскрыть высокий потенциал индустрии дизайна как драйвера и гаранта обеспечения экономического, технологическог и культурного суверенитета страны.

15 апреля 2025 года с 13:00 до 15:30 в рамках Форума в Конференц-зале № 1 Национального центра «Россия» Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – МПА СНГ) проводит секции «Индустрия дизайна: реалии, стратегическое развитие - от локального к глобальному, объединив ресурсный потенциал дизайнерского и промышленного сообществ» и «Современные тенденции в развитии легкой промышленности, индустрии моды и дизайна» с участием представителей индустрии моды и дизайна стран СНГ.

В рамках секций будут обсуждаться вопросы развития индустрии дизайна на пространстве Содружества, исходя из парадигмы потенциала творческих и промышленных возможностей, аналитики направлений

и трендов в формате экспертного обсуждения. Также повестка будет включать вопросы использования инноваций, экспертного международного опыта для развития и продвижения брендов, налаживания профессиональных коммуникаций, выработки совместных бизнес-стратегий, новых моделей взаимоотношений в вопросах продвижения креативного дизайнерского продукта на локальном и международном уровне.

Приглашаем принять участие в работе указанных секций. Подробная программа и информация организационного характера размещены на официальном сайте Форума https://rusdf.ru/.

Для участия необходимо в срок до 4 апреля 2025 года пройти регистрацию по ссылке: https://rusdf.ru/uchastnikam-foruma/.

Справочно:

Основная тема Форума в 2025 году – «Инвестиции в дизайн: формирование образа будущего». Предметом обсуждения в рамках деловой программы станут актуальные вопросы, посвященные инновационным решениям в промышленном дизайне, экономическим эффектам инвестиций в дизайн, формированию новых моделей взаимодействия бизнеса и дизайн-сообщества, государственной политике стимулирования креативного сектора экономики.

Участниками мероприятия станут более 1 500 человек, включая представителей органов власти, профильных министерств и ведомств, территориальных креативных агентств и институтов развития, ведущие дизайн-студии и школы дизайна, а также международные и региональные компании, обладающие известными брендами товаров и услуг.