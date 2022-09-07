На исходе лета в ТРЦ «Мозаика» прошел семейный фестиваль шопинга, который был посвящён открытию первого в Москве «Семейного гипермаркета KARI». В этом вместительномпространстве для семейных покупок каждый покупатель найдет всё от обуви и детских товаров, до принадлежностей для дома и ювелирных украшений. По случаю презентации был представлен калейдоскоп развлечений: внушительные скидки на текущую коллекцию, розыгрыш призов, кулинарное шоу от шеф-повара Василия Емельяненко, танцевальный флешмоб и мастер-классы для детей. Чтобы не ошибиться с выбором актуальных моделей текущего сезона с лекциями о модных трендах на осень-зиму 2022-2023 были приглашены стилисты и эксперты моды. В том числе ведущая блога на портале Мода.ру, со-организатор модного проекта «Back to Fashion» Елена Мясникова.

В гид по самой модной обуви вошли лоферы. Про эту классику жанра мы вспоминаем, когда температура приближается к плюс 15 градусам выше нуля. Такая обувь гармонично вписывается в популярный в прохладный осенний период стиль преппи. Этот стиль в одежде, отсылает нас к форме учащихся «college preparatory schools» - престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие американские учебные заведения. Стиль преппи характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность, элитность и удобство. Лоферы круто смотрятся с юбками, платьями, кожаными брюками и джинсами.

Туфли в стиле «Мэри Джейн» называют обувью на все времена. В этом сезоне модель снова стала востребована: дизайнеры предлагают модели на грубой подошве или платформе, а также на небольшом устойчивом каблуке. В гипермаркете KARI можно найти разнообразную палитру цветов этой практичной обуви, украшенной декоративными элементами: пайетками, бусинами и вышивкой.

Нет ничего более универсального и удобного, чем ботинки на шнуровке. Эта пара обуви прочно вписалась в базовый гардероб и не теряет своей актуальности из сезона в сезон. Осенью и зимой 2022/23 все так же будут в тренде базовые ботинки на плоском ходу и на небольшой платформе, а также немного удлиненные модели и обувь с дополнительными липучками или молнией в актуальных цветах таких как «лаванда», «мята», «пудра».

KARI – международная розничная сеть, лидер рынка повседневной обуви в России, Белоруссии и Казахстане. На данный момент сеть насчитывает более 1300 магазинов из 6-ти товарных направлений: kari, kari KIDS, kari JEWELRY, kari HOME, kari cosmetics и kari SPORT. За три летних месяца было открыто более 60 новых магазинов в 45 городах. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Сочи, Хабаровск, Рязань, Воронеж и Старый Оскол.