В эти дни в Берлине проходит неделя моды сезона весна-лето 2023. Дизайнер Ирена Сопрано и ее бренд Sol Angelann стали единственными участниками из России в этом году.

«Внутренняя свобода современной успешной женщины, которая, несмотря на сильный характер, острый ум, целеустремлённость и самодостаточность, позволяет себе роскошь оставаться хрупкой и женственной и подчёркивать свою красоту с помощью платьев - вот девиз моей коллекции и моего бренда, - комментирует показ Ирена Сопрано - Подготовка к показу шла около 8 месяцев, были сомнения и творческие споры с моими коллегами, но коллекция без лишней скромности вышла достойной: вечерние наряды с необычными павлиньими принтами и наши фирменные кристальные платья и бархатные брючные костюмы привлекли внимание немецкой прессы и гостей показа: нас пригласили принять участие в следующем сезоне Berlin Fashion Week 2023, а пока мы готовимся к предстоящим неделям моды в Париже и Милане.»

Сегодня Sol Angelann имеет собственное производство в Москве, где работает команда высококвалифицированных специалистов: конструкторов, портных закройщиков, швей, декораторов. Это позволяет удовлетворить растущий потребительский спрос – регулярно выпускать коллекции, соответствующие выбранной концепции, мировым модным трендам и высочайшим стандартам качества.

История бренда началась в 2011 году с небольшого ателье в Москве , а сегодня в нарядах мы можем увидеть европейских звезд на Венецианском, Каннском, Берлинском и Московском кинофестивалях; звезд Голливуда на самых ярких светских мероприятиях: красных дорожках и премьерах: Леди Гага, Николь Шерзингер , Бейонсе, Пэрис Хилтон, Ева Лонгория и многие другие.

География бренда обширна – сейчас коллекции Sol AngelAnn можно купить в Москве, Париже, Лондоне, Мюнхене, Лос-Анджелесе, Дохе, Дубае, Абу-Даби, Эль-Кувейте, Ташкенте, Харькове. В ближайшее время Ирена Сопрано планирует покорить и азиатский рынок – уже ведутся активные переговоры с крупнейшими торговыми центрами Кореи и Китая.