На ведущей международной выставке CPM, которая прошла с 30 августа по 2 сентября 2022 года в московском ЦВК «Экспоцентр», российская производственная компания верхней одежды Vira Plotnikova представила новую коллекцию осень-зима 22/23 под названием «Вся соль. Мегаполис 2023».

Vira Plotnikova стала одной из первых, кто продемонстрировал коллекцию зимней одежды в стиле Teddy coat, полностью созданную только из инновационного материала Merino WoolFur. Это материал из премиальной шерсти мериноса, новый тип искусственного меха с натуральным составом ворса. Именно за эту особенность бренд так полюбился своим клиентам и собрал вокруг себя большое количество покупательниц. Среди которых на выставке были замечены: телеведущая Татьяна Веденеева, актрисы Екатерина Вуличенко, Анна Чурина и Глафира Тарханова.

В коллекции Vira Plotnikova каждый найдёт свою любимую модель, ведь команда бренда учитывает не только современные тенденции во время создания своих коллекций, но и делает упор на практичность и комфорт. Исключением не стал и релиз FW 20/23.

Бренд Vira Plotnikova — это люксовое исполнение и европейский стиль, а также разнообразие трендов современного мегаполиса.

В новой коллекции, по традиции, представлены различные фактуры шерстяного меха: ​коротковорсовые, ​длинноворсовые, ​велюровые,​ с завитком, полированные — их более 10 видов. А цветовая палитра новой коллекции​ многообразна: ​от​ нежных и сдержанных, до роскошных и импозантных. Среди них вы обнаружите такие оттенки, как «лаванда»,«мята», голубой, «пудра», «оливка», «пустыня»и беж, а также «абрикос», «графит», «жемчуг», «серая сталь». Вдохновением для создания коллекции послужил стиль и ритм жизни современной красивой женщины, вся соль ее очарования в череде бесконечных событий городской суеты.

Главным хитом нового релиза стало появление в ассортименте мужских моделей. Теперь к поклонницам бренда присоединятся и

представители сильного пола. Для них созданы модели, выдержанные в

деловом стиле — для любителей классики, и в стилистике гранж для любителей неформального стиля