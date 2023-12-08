19 января на Disney+ выйдет биографический сериал, первый байопик про величайшего модельера, основателя культового французского Дома Balenciaga и вдохновителя всех кутюрье.

Кристобаль Баленсиага родился 21 января 1895 года в баскской Гетарии, в семье простого рыбака, капитана небольшого судна и швеи. С раннего возраста будущему королю моды пришлось зарабатывать на жизнь из-за настигнувшей семью беды. Когда Кристобалю было 11 лет, он потерял отца (мужчина умер от кровоизлияния мозга), мать лишилась поддержки, а значит и финансовой помощи, поэтому женщина брала на помощь в ателье своего старшего сына для получения большего заработка. С этого тяжёлого периода и начался путь Баленсиаги как кутюрье.

Клиентками ателье были дамы состоятельные, они вызывали восхищение у юного модельера своими роскошными нарядами и образом жизни. Одной из них была маркиза де Каса Торрес, каждое лето она приезжала на свою виллу и заказывала у матери Кристобаля себе наряды. Не испугавшись социального неравенства, Баленсиага однажды раскритиковал костюм молодой дамы. По его мнению, будь на его руках такая ткань, из которого был сшит наряд, то он сотворил бы лучше. К слову, молодой кутюрье был полон амбиций.

Маркиза де Каса Торрес разглядела в юном Кристобале талант и сыграла ключевую роль в его жизни, она представила ему мир моды, а самое главное - отправила учиться мальчика в лучшее ателье Сан-Себастьяна. Карьерный рост Баленсиаги набирал обороты: изначально он был подмастерьем в Casa Gómez, спустя четыре года занял должность портного в филиале парижского универмага Grands Magasins du Louvre, а позже стал управляющим отделом женской одежды. Благодаря работе, Кристобаль впервые посетил столицу Франции, где познакомился с Мадлен Вионне, оценившей его творения, убедив открыть собственный Дом моды. Женщины в жизни Баленсиаги совершают перевороты. В 1919 году в возрасте 22 лет он регистрирует свою компанию С.Balenciaga. Начало величайшей империи положено.

Первая коллекция Баленсиаги, представленная в Париже, была пронизана испанскими мотивами и нотками эпохи Возрождения. Творения модельера обрели большую популярность и вызвали всеобщий ажиотаж среди парижан. О кутюрье писали, как о «молодом испанце, который совершил революцию в моде», а поклонниками его творчества была даже сама Диана Вриланд: “Если появлялась женщина в платье Баленсиаги, другие женщины переставали существовать”, - говорила она. Не удивительно, что в 1973 году, свою первую выставку для Метрополитен-музея, в качестве консультанта Института костюма, Диана Вриланд посвятила гению Кристобалю Баленсиаге (которого не стало буквально годом раньше), под одноименным названием “Мир Баленсиаги”.

Коллекция 1939 года, которая была посвящена испанскому живописцу Диего Веласкесу, и вовсе стала одной из самых знаменитых работ Баленсиаги. В ней кутюрье презентовал отказ от подкладок и кринолинов, а также игру на контрастах между лёгкими и плотными тканями, его платья подчеркивали формы девушек и не сковывали движения. Благодаря этому показу, Кристобаль обрёл ещё большую популярность, а про его новаторские идеи писали Vogue и Harper's Bazaar. Однако, из-за развернувшейся в мире Второй мировой войны, Баленсиага был вынужден закрыть магазины, сократить выпуск нарядов и уделить внимание лишь самым влиятельным клиентам. Кристобаль пропадает из виду на некоторое время, а в 1947 году вновь заявляет о себе, став лицом рекламной кампании своего первого аромата Le Dix. Для Баленсиаги такие выходы были феноменальными, кутюрье был скрытным человеком, не предпочитал выходить на поклоны после показов и давать интервью, его образ жизни был скрыт от людских глаз. Всё, что необходимо было лицезреть - это его творения, над которыми он продолжал проводить эксперименты, раскрывая границы моды.

В 1949 году модельер выпускает коллекцию, которую смело можно назвать траурной, так как наряды были исключительно угольного цвета, поглощающего свет (такого темного и чистого оттенка черного в одежде могли позволить себе только богатые особы). Кристобаль Баленсиага посвятил показ своему другу, смерть которого кутюрье переживал очень тяжело и даже хотел бросить свою деятельность. Фирменное черное платье “от Баленсиаги” можно было встретить в каждой коллекции Balenciaga (всего их было 93); модельер считал, что это некая дань уважения покойному другу и испанским корням. Черный цвет - цвет боли, печали и истории, который содержит в себе эстетику модного Дома. По словам легендарного главного редактора американского Harper’s Bazaar Кармел Сноу: “Это был не просто черный, а такой черный, который сражал вас наповал. Густой испанский черный, почти бархатный, ночь без звезд, после него обычный черный кажется почти серым”. Именитый цвет бренда имеет несколько названий - «испанский черный», «католический черный», «траурный черный» и «минималистический черный», за каждым кроется большая история из жизни модельера. Первоначально у Кристобаля была цель совместить историю прошлого, где черный был символом богатства и власти; и настоящего – трудяг и бедной жизни. У него это получилось. В его последующих коллекциях можно заметить повседневные костюмы и платья, которые походили на воскресные образы его матери, того самого «испанского черного» цвета. «Католический черный» имеет более семейную историю: его родители были глубоко верующими людьми, поэтому с раннего детства мальчик был хорошо знаком с обрядами, а также с облачениями монахинь. Священником Баленсиага не стал, однако увековечил свое имя как великий кутюрье. Уникальное платье в виде розы, в котором был завуалирован образ страдающей Богоматери, не только покорило всех, но и стало символом католического черного цвета. Кристобаля считали «авангардистом моды», вдохновляясь Малевичем, Родченко и парижскими кубистами, он придерживался мнения, что черной форме не нужны дополнения и объяснения, ее лаконичность и поэтичность выражают все за себя. Поэтому, когда Баленсиага обращал ткани в пирамиды, цилиндры и конусы, никого это не удивляло так, как десятилетиями ранее. Его язык стал понятен моде, а творения воспринимали как часть минималистического тренда.

Великий кутюрье всегда старался создавать что-то новое и при этом роскошное. В 1951 году он презентует миру новый силуэт – свободный крой с широкими плечами. Этим открытием восхищался даже Кристиан Диор, который в то же время демонстрирует наряды с точенными силуэтами. Однако в Кристобале он конкурента не видел, а воспринимал его как “учителя всех кутюрье”.

«Высокая мода подобна оркестру и дирижирует им Баленсиага. Мы, остальные кутюрье, - музыканты, покорные его смычку» - говорил Диор.

Легендарная Коко Шанель, которая редко кого признавала из своих коллег, и вовсе восхищалась творчеством Баленсиаги. “Только он умеет раскроить материал, собрать свое творение и сшить его вручную” – говорила она, что доказывает мастерство и величие кутюрье.

Открытия Кристобаля Баленсиаги не завершаются. В 1955 году он представляет знаковое платье-тунику, а спустя четыре года презентует коллекцию “Empire Line”, визитными карточками которого являются пальто-кимоно и платья с завышенной талией в стиле baby doll, с пышными рукавами в форме кокона. За новаторские идеи и уникальный взгляд модельер был награждён Орденом Почетного легиона за вклад в индустрию моды, а коллекция стала кульминационной в его карьере. Одежда, созданная великим кутюрье, отличалась самобытностью и комфортом. Баленсиага освобождал женщин от стандартов и дарил им лёгкость в сочетании с элегантностью. По его мнению, не дамы должны были соответствовать стандартам красоты и обладать идеальными пропорциями, а это задача модельера - скроить наряд, подчёркивающий уникальность каждой. «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля», - говорил он.

Несмотря на уже преклонный возраст и новые течения в индустрии, Кристобаль не переставал удивлять. Его тонкому видению и изящному вкусу доверяли многие, в том числе внучка его доброй покровительницы маркизы де Каса Торрес. Фабиола де Мора-и-Арагон была невестой бельгийского короля Бодуэна I, свой свадебный наряд она доверила великому кутюрье и не прогадала. Платье было сшито из плотного шелка с отделкой из норки, которое подчеркивало изящество и величие будущей королевы. К слову, свадебный наряд позже был пожертвован в фонд-музей Кристобаля Баленсиаги.

Последним из работ кутюрье стала форма для стюардесс компании Air France. В 1968 году, из-за сложившейся политической ситуации в Париже (акций протестов), Кристобаль Баленсиага принимает решение закрыть все свои Дома и завершает карьеру кутюрье. Модельер почувствовал, что Высокая мода дошла до своего предела и никто больше в ней не нуждается, наступило время Pret-a-Porter. Сделав огромный вклад в будущее индустрии моды и оставив неисчерпаемое наследие, свои последние годы жизни великий кутюрье посвящает изучению истории Испании и наслаждается времяпрепровождением в родных краях.