29 ноября в День Ульяновской области на Международной выставке-форуме «Россия» прошла презентация предприятий лёгкой промышленности региона, занявших ниши ушедших с отечественного рынка иностранных брендов.

В церемонии открытия показа принял участие Губернатор Алексей Русских. Почётным гостем мероприятия стала сенатор Совета Федерации и председатель Евразийского женского форума Галина Карелова. Она высоко оценила вклад ульяновских производителей в развитие лёгкой промышленности

«Ульяновская мода может гордиться вкладом в развитие лёгкой промышленности. Приглашаю ульяновских предпринимателей на всероссийский форум, который пройдёт на площадке ВДНХ 5 и 6 марта, чтобы одними из первых продемонстрировать свои бренды», - отметила Галина Карелова.

В рамках показа свои коллекции представили производители одежды и аксессуаров. Среди них KUZINA, KOFPLA, KURKUMA, LITATA, SLETO, UVARU, RES by RES, МОДНЫЙ ДОМ BUSINESS LINE, коллаборация художника Никаса Сафронова и салона-ателье «LA MONTEE», мужская деловая одежда фабрики BOSTON, детская одежда AUEVA, Ribonna и продукция ателье вышивки и дизайна LARSA HOME.

Также на площадке форума состоялась байерская сессия. Крупные закупщики смогли обсудить сотрудничество напрямую с производителями одежды региона.

«Основная задача мероприятия - показать и продемонстрировать байерам и потребителю качество и многообразие ассортимента. Мы уже провели ряд переговоров. Закупщики выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с региональными брендами. Достигнута предварительная договоренность о закупках для крупной федеральной сети мультбрендовых бутиков», - рассказал глава регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.

Продукция ульяновских производителей успешно реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Благодаря региональной поддержке дизайнеры могут продвигать свою продукцию в мультибрендовом бутике, где размещается одежда только производителей Ульяновской области. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фото предоставлены компанией.