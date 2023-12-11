В Москве откроется пространство мультибрендового шоурума «СОЮЗ», который уже успешно работает в Санкт-Петербурге. Проект реализуется при поддержке центра малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес».

«СОЮЗ» является стартовой площадкой для представителей легкой промышленности Ульяновской области. Благодаря этой инициативе, предприниматели смогли увеличить продажи и масштабировать бизнес, а бренды и дизайнеры получили преимущества льготного размещения и возможность выйти на рынок других городов.

"На сегодняшний день рынок легкой промышленности страны стремительно развивается, - комментирует руководитель регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов. Уход мировых брендов освободил большую нишу и дал толчок развития. Ульяновские производители продолжают демонстрировать уникальность идей и конкурентное качество своих товаров. По инициативе губернатора в регионе разработана и успешно действует системы поддержки региональных брендов, которая дает помощь в продвижении, возможность масштабировать свой бизнес и завоевывать все новые рынки. Проект «Союз» - это стартовая площадка для Ульяновских производителей легпрома, которая позволяет увеличить продажи и масштабировать бизнес, дает возможность брендам и дизайнерам одежды льготного продвижения и возможность выйти на российские и зарубежные рынки."

Так как продвижение брендов является неотъемлемой частью Ulyanovsk Fashion Week, в корнере будет представлена целая палитра отечественных производителей: бренды женской одежды KUZINA , RES by RES, коллаборация художника Никаса Сафронова и салона-ателье Lamontee_Ell, праздничный текстиль от ателье вышивки и дизайна LARSA HOME, бренды женской одежды UVARU, KURKUMA, LITATA, BY CHRIS, сумки из натуральной кожи брендов Znaki и Ergaster, а также аксессуары и бижутерия Chibova, Ylyana Gavrich и A.Sole

Официальное открытие корнера российских дизайнеров одежды и аксессуаров состоится 15 декабря в 15.00 в шоуруме «Наши в космосе».

При поддержке MODA.RU, FASHION.RU, Ассоциации "МОДНАЯ СЕТЬ".

Фото предоставлены организаторами.