В московском ARBAT HOLL 15 февраля 2024 г. в 20:00 состоится второе вручение легендарной премии «Most style woman by L'Оfficiel».

Помните май 2021? Более 10 000 сногсшибательных женщин участвовали в конкурсе на звание самой стильной леди. Церемония вручения международной премии впервые проходила в Москве.

В 2024 году женщины снова могут побороться за звание лучшей «Most style woman» от культового глянцевого журнала «L'Officiel». Самые красивые, удивительные, обаятельные, уверенные в себе, страстные и неповторимые… Всего 30 женщин будут отмечены взыскательными судьями. Жюри, состоящее из звезд, ведущих деятелей fashion-индустрии, бизнесменов, политиков, медийных персон, выберет самую яркую участницу из более чем 10 000 претенденток и справедливо распределит 29 оставшихся призовых мест.

Звание «Самая стильная женщина» может получить любая представительница прекрасного пола. И не обязательно это звезда подиума, королева красоты или бизнес-леди. Попасть в ТОП-30 самых стильных женщин современности можете и вы!

Мероприятие будут освещать такие ведущие телеканалы, как 1 Канал, Fashion TV, МУЗ ТВ, РУ ТВ.

Организаторами премии выступают в партнерстве «NR Group» и глянцевый журнал «L'Officiel».

Информационными партнерами мероприятия являются «Forbes», «ELLE», «Fashion week online», «Vogue», «Life and people», «Fashion camera», «Fashion week online», «Компания Mercury».

Вторая версия вручения легендарной премии «Most style woman by L'Officiel» запомнится надолго. Гостей ждут незабываемые минуты и неожиданные сюрпризы.

Церемония награждения состоится 15 февраля 2024 г. в 20:00.

Место проведения – Россия, Москва, «ARBAT HOLL».

Наши контакты:

+7 995 557 37 53 Продюсер Премии Екатерина

+7 905 606 14 78 Дмитрий Новоселов

+7 916 417 65 14 Павел Разумовский

+7 985 201 72 78 NR Media

Msw.by.lofficiel.qs@gmail.com