В Москве прошел 11-йсезон Международного Конкурса Молодых Модельеров – МКММ. Фэшн-событие состоялось на культурно-исторической площадке московского театра Школы современной пьесы.

В новом сезоне свои работы представили 22 бренда модной женской, мужской и детской одежды. Два молодых дизайнера Ангелина Верховская и Kojaikosti получили грант на участие в модном показе от организаторов МКММ.

На подиуме были презентованы разнообразные коллекции: от повседневной удобной и практичной одежды брендовVARVARA и Defilblanc до экстра-авангардных образов VENERA и Kojaikosti.

«Участники показали свое видение новых трендов, самобытность и авторский подход к деталям, а также получили опыт в демонстрации одежды на большую профессиональную аудиторию и оценку от экспертного жюри конкурса»,– рассказала Екатерина Матвеева, автор и продюсер Международного Конкурса Молодых Модельеров.

Оценивали работы квалифицированное жюри, в том числе:

- Константин Андрикопулос, директор по развитию BOSCO DI CILIEGI и руководитель BOSCO PRIVÉ;

- Рамон Паласиос-Фернандес, основатель международного бренда Mastersuit, советник Российского союза предпринимателей̆ текстильной̆ и лёгкой промышленности «Союзлегпром»;

- Александр Белов, эксперт по мужскому стилю;

- Лукьяшина Оксана, официальный представитель брендов FALKE и Облик на территории России и другие эксперты.

Самыми высокими баллами было отмечено 6 брендов: JudyGreen, Venera, TDTriskelion, Maria Nekhyadvich, Margarita Kuvshinova, Defilblanc.

Кроме того, члены жюри вручили свои награды понравившимся дизайнерам. Например, главный редактор глянцевого журнала Melon Rich Светлана Листопадова опубликует в зимнем выпуске издания статьи с представителями брендов VENERA и KAFRAfashionART. А также интервью с дизайнером Маргаритой Кувшиновой (бренд Margarita Kuvshinova). Президент Magic Group, создатель SLAVA concept Александр Перемятов выбрал в качестве самого перспективного бренда – DEFILBLANC, которому и предложил размещение в федеральной сети универмагов российских дизайнеров SLAVA concept.

«Участвуя на правах жюри в подобного рода мероприятиях, – прокомментировал Александр свое решение, – мы оцениваем дизайнера не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения будущих продаж. Я считаю, что наш потребитель должен высоко оценить уровень бренда DEFILBLANC».

Список участников:

VARVARA VENERA KNITS DEFILBLANC ANGELA MICKY LOLLYPIE CHERSEA JUDY GREEN MARGARITA KUVSHINOVA DARYA ZVYAGINA KAFRA fashion ART Angelina Verkhovskaya GALINA GALVEL TD Triskelion NATALYA SOVETSKAYA OLGA LYUTICH MARIA NEKHVYADOVICH Elena Belle ELENA MELYAKINA SASHA A Levina MARI KONINA Kojaikosti

Для справки

Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) - социальный проект в сфере моды, который дает возможность презентовать свои коллекции дизайнерам, которые только начинают свое восхождение к fashion-Олимпу. При этом многие из них уже получили известность и являются яркими творческими единицами. Креатив, смелость, интересные дизайнерские находки и чувство стиля – их отличительные черты. МКММ превращает ярких, самобытных молодых дизайнеров в настоящих звезд fashion-индустрии. С 2009 года конкурс молодых дизайнеров проходит ежегодно в Москве и городах России (Санкт-Петербург, Уфа, Элиста). В 2014 году МКММ получил статус международного проекта, став официальным партнером Итальянской недели моды.