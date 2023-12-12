В Уфе 2 декабря в рамках IX специализированной выставки «Арт. Ремёсла. Сувениры» прошла премьера двух коллекций от этнодизайнера и руководителя творческого объединения «Тамга» Зульфии Красновой «Zulfiya Galim»!

«Этнический стиль отличается от других модных тенденций. Ему присущи характерные детали национального костюма. Это модное направление имеет древние корни и заимствует идеи из прошлого. Более 10 лет занимаюсь развитием направления этномоды на подиумах республики и страны.

И в жизни с большим удовольствием люблю и ношу аксессуары, одежду в этностиле!

Этнический стиль — направление в одежде с преобладанием вещей, имитирующих традиционные национальные наряды!

Уважаю и восхищаюсь творцами создающих моду и сохраняющие традиции! Наконец-то состоялся творческий тандем с невероятной Зульфией Красновой!»

Мы представили коллекцию Зульфии Рашидовны «Зухра» названую в честь героини башкирского эпоса «Алдар и Зухра», повествующей о любви и преданности двух молодых людей, которые жили сотни лет назад в далекой древности. Коллекция представляет собой реплику женского комплекта традиционной одежды северо-западных башкир и мишар - народов, проживающих на территории Урала и Поволжья изготовленной на основании экспонатов, представленных в этнографических залах историко-краеведческих музеев Республики Башкортостан. Конструкция кроя платьев, представленных в данной коллекции характерна для второй половины 19 и первой половины 20 века. Орнамент платьев выполнен машинной вышивкой по мотивам выборного ткачества музейных экспонатов!

Данная коллекция была уже представлена на рамках международного форума «Содружество Моды» в Санкт-Петербурге! Так же данная коллекция была выдвинута от Содружества Моды как представители России на “Caspian Fashion days”, который прошел в городе Актау в Казахстане!

Прошла премьера стильных этношоперов "Моксай"

Думаю, это будет отдельным хитом нового сезона. Меня очень очаровало название коллекции. Этнический стиль в одежде привлекает своей самобытностью и многогранностью. Он не выходит из моды и вдохновляет на эксперименты. Этно-стиль предусматривает умение воспроизводить типичные особенности национального костюма в современном образе.

Организатор Ишмуратова Эльвира автор международного проекта «Stikhia».

Fashion-модель, организатор показов и победительница международных конкурсов красоты «Завидная Красавица», «Top Model Plus Russia» участница Недели высокой моды в Москве "MoscowFashionWeek", "EstetFashionWeek", "BelarusFashionWeek" в Минске, “VolgaFashionWeek” в Казани, участвовала в установлении Рекорда Гинесса, обладательница кубка Mag Fashion Forum & Award в Австрии!

Фото Михаил Валеев.